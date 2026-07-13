Otvoreni poziv udvaračima, Luka Ilić je preskup za Segundu

Bilo je jasno da se to sprema i pred kraj prošle sezone s obzirom da je 27-godišnji Ilić u dva poslednja meseca odigrao smao 27 ligaških minuta.

Nije Ilić jedini koji će morati da ode. Svi igrači sa pozajmica već su vraćeni matičnim klubovima, kao i oni kojima su istekli ugovori, a tu su i neka dobro poznata imena poput Santija Kazorle, Erika Baija, Leandra Dendonkera. Hasem Hasan će posle dobrog Mundijala sa Egiptom izvesno bti prodat, mada je pitanje da li će Ovijedo kao drugoligaš uspeti da dobije obeštećenje od 12.000.000 evra koliko mu iznosi izlazna klauzula (s tim da 40 odsto ide Viljarealu). Klubovi iz Serije navodno traže beka Rahima Alhasana i na njemu bi moglo da se zaradi oko 4.000.000 evra (s tim da 20 odsto ide Rekreativo Uelvi).

Koliko bi Ovijedo mogao da dobije za Ilića? Niko ne zna. Doveli su ga za 2.000.000 evra, nije se snašao, ali ne treba zaboraviti da je u Crvenoj zvezdi i TSC-u bio više nego dobar. Pitanje je samo imaju li srpski klubovi novac da ispune finansijske zahteve. I Ovijeda i samog Ilića. Ili će ipak opet u inostranstvo, samo u neku manje izazovnu, ali uređenu ligu?