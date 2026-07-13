Doskorašnji vezista Radničkog preskup za Kazahstance

To znači da ovog leta Ben Hasina nećemo gledati u kvalifikacijama za Ligu konferencije, barem ne u dresu Tobola. Ovaj tim je završio prošle godine na trećem mestu u domaćem prvenstvu, ali sada beleži znatno lošije rezultate i posle 17 kola je tek 11. na tabeli sa 18 bodova. Pojačanja su mu neophodna, ali očigledno nije dovoljno platežno moćan da bi doveo igrače koji prave razliku.

18.30: (1,53) Arsenal Tula (3,90) Tekstilčik Ivanovo (5,80)

Što se tiče Ben Hasina, on nastavlja potragu za novim klubom. Dosad je u Tunisu igrao za ES Sahel, Ben Gardan i Tatuan, a Radnički mu je jedini klub iz inostranstva.

Proveo je ukupno dve godine u Kragujevcu, za koji je odigrao 73 takmičarska meča, postigao sedam golova i zabeležio šest asistencija.,

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