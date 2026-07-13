Doskorašnji vezista Radničkog preskup za Kazahstance
Vreme čitanja: 1min | pon. 13.07.26. | 13:20
Luaj ben Hasin i Tobol nisu uspeli da se dogovore oko visine plate
Od 1. jula je zvanično tunišanski fudbaler Luaj ben Hasin slobodan u izboru nove sredine pošto mu je istekao ugovor sa Radničkim iz Kragujevca. Ovaj 26-godišnji vezista je u jednom trenutku bio blizu selidbe u Kazahstan, ali prema najnovijim informacijama to je propalo zbog njegovih previsokih potraživanja.
Naime, kako tamošnji portal Sport javlja, dugotrajni pregovori Tobola i Ben Hasinovih zastupnika nisu urodili plodom. Afrikanac je tražio previsoku platu za kazahstanske uslove i na kraju se klub iz Kostanaja povukao iz pregovora.
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To znači da ovog leta Ben Hasina nećemo gledati u kvalifikacijama za Ligu konferencije, barem ne u dresu Tobola. Ovaj tim je završio prošle godine na trećem mestu u domaćem prvenstvu, ali sada beleži znatno lošije rezultate i posle 17 kola je tek 11. na tabeli sa 18 bodova. Pojačanja su mu neophodna, ali očigledno nije dovoljno platežno moćan da bi doveo igrače koji prave razliku.
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Što se tiče Ben Hasina, on nastavlja potragu za novim klubom. Dosad je u Tunisu igrao za ES Sahel, Ben Gardan i Tatuan, a Radnički mu je jedini klub iz inostranstva.
Proveo je ukupno dve godine u Kragujevcu, za koji je odigrao 73 takmičarska meča, postigao sedam golova i zabeležio šest asistencija.,
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