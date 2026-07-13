Zverev: Nema predaje, nastaviću da jurim Sinera
Vreme čitanja: 4min | pon. 13.07.26. | 13:05
Nemački teniser veruje da uskoro može da prekine crnu seriju protiv prvog igrača sveta
Ni najbolje izdanje u karijeri kada je reč o rezultatu na vimbldonskim turnirima, Aleksanderu Zverevu nije donelo toliko željeni trofej u Londonu. Mesec dana posle velikog trijumfa na Rolan Garosu, nemački teniser je propustio priliku da postane vlasnik "Čenel slema", ali ako ništa drugo, istakao je kandidaturu za trofeje na narednim grend slemovima.
Pre svega u Njujorku, gde se očekuje da odigra jednako dobro i dođe do same završnice. Uostalom, jasno je da će tamo stići kao drugi nosilac, te da sa Sinerom ponovo ne bi mogao da igra pre finala.
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Zverev je jedan od dvojice igrača koji su na ovom turniru uspeli da uzmu set dvostrukom šampionu Sineru. Prvi je Miomir Kecmanović koji je, kada se gledaju svi rezultati Italijana, bio najbliži tome da ga pobedi, jer je vodio sa 2-1 u setovima.
Što se tiče Zvereva, koji je servirao moćno i u finalu, reklo bi se da je popustio u onim ključnim poenima koji su na kraju napravili razliku u korist svetskog broja jedan. Posle jednog proklizavanja u trećem setu, delovalo je da se ozbiljnije povredio, ali srećom je bio u prilici da nastavi meč.
"Ponovo je to bila hiperekstenzija kolena, kao pre dve godine. Imao sam problema da dođem do momentuma na servisu, malo mi je opala jačina, ali sve ostalo bilo je u redu. Dobro sam se kretao na osnovnoj liniji, ali bilo mi je teže da serviram", priznao je Zverev.
Svetski tenis je dugo imao "veliku trojku", a teniser iz Hamburga se sa 29 godina nada da će, ako ništa drugo, biti u stanju da bar neko vreme parira dvojcu Siner - Alkaras.
"Tome se nadam. Zato sam tu. Ovo je bila godina napretka za mene, uspeo sam da se priključim ovim momcima. Nisam ih pobedio, ali sam ih terao da igraju do krajnjih granica. Alkarasa u Australiji, Janika ovde. Iako su to bila četiri seta, bili su vrlo tesni, moglo je da ode i u peti set. To je cilj, zato još radim na svojoj igri. Uvek smo imali razgovor o tome ko će biti taj treći uz njih. U poslednje dve godine ja sam taj treći, ali sam bio daleko iza njih. Ako mogu da im se približim, da budem deo tog tima, da se takmičim i osvajam turnire pored njih, to bi bilo sjajno", kaže Saša.
Odlično je počeo meč, dobio prvi set u taj-brejku, ali onda je Siner počeo da dobija te važne poene i Zverev je polako posustajao.
"Ne znam da li sam imao kontrolu meča, ali imao sam osećaj da smo igrali na sličnom nivou, veoma visokom. Mislim da je tako bilo u prva dva seta. Na nesreću, promašio sam za malo forhendom na početku drugog taj-brejka, to je promenilo tok meča. Sve u svemu, mislim da je nivo bio veoma dobar. Taj pad u trećem setu nije mi pomogao, malo sam posustao, onda sam se oporavio u četvrtom. Da, izgubio sam servis pomalo nesrećno, ali takav je bio meč", dodao je teniser iz Hamburga.
Činjenica je da je Zverev zaista poboljšao mnoge elemente u svojoj igri, ali on veruje da može i bolje.
"Dobro je ako uvek možete da odigrate forhend najjače što možete. To je nešto na čemu sa radio i o čemu sam pričao ove godine. Kada mi se ukaže prilika, koristim je. Da li ću pogoditi ili promašiti, zavisi od dana, ali svakako pokušavam. To mi je cilj ove godine, nadam se i do kraja karijere. Kako meseci prolaze, ide mi sve bolje i bolje. Videćemo kakav ću biti za nekoliko meseci", jasan je Zverev.
Pitanje za mnoge je kako da pobede Sinera kada igra ovako dobro. Zverev kaže da sada veruje da je to u stanju, bez obzira na niz od deset uzastopnih poraza od Italijana.
"On je i dalje najbolji igrač sveta. Stvarno verujem da je tako. Postoje možda dva ili tri igrača, uključujući i Novaka koji mogu da ga izazovu. Svi radimo u tom cilju. Nastaviću da radim, mislim da sam mu dao dobar izazov i u ovom finalu. Nije bilo dovoljno, jer sam izgubio, ali nastaviću da radim, veliki turniru su tu, iza ugla", zaključio je Zverev.