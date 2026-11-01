Interova generalka pred Marakanu: Borha Areljano prvi strelac, Huan Kamara žila kucavica

Šampion Andore broji 10 klubova, a Inter je jedan od dva neporažena kluba u prvenstvu (četiri trijumfa i dva remija). Nalazi se na drugom mestu sa dva boda manje od lidera Santa Kolome.

17,00: (1,17) Inter Eskaldes (6,50) Penja (14,0)

Efikasan je Inter u domaćim okvirima, daje u proseku skoro tri gola po meču (17 na šest utakmica). Najveća opasnost po Zvezdu pretiće od dvojice napadača. Najbolji strelac tima je Španac Borha Areljano sa pet golova, dok je igrač marokanskog porekla Fajsal Šuaib postigao dva pogotka, a sa četiri asistencije je najbolji paker tima. Na klupi već dve i po godine je Španac Felip Ortiz.

Zanimljivo je da boje narednog Zvezdinog rivala brani sin selektora SAD-a, nekadašnjeg stratega Totenhema i Pari Sen Žermena, Maurisija Poketina. I on se zove isto kao i slavni otac. U timu je vezista Huan Kamara koji je igrao u mlađim kategorijama Barselone. On je i žila kucavica plavo-crnih.

Generalnu probu pred dolazak u Beograd, Inter će imati danas (17.00) protiv Penje, tima iz donjeg dela šampionata Andore.

Inter je bio u seriji od četiri pobede u prvenstvu Andore, ali je prošle nedelje zaustavljen od lidera Santa Kolome (1:1). Jedini gol za Zvezdinom rivala za četiri dana u velikom derbiju ove malene zemlje na Pirinejima dao je Kamara.

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ANDORA – 7. KOLO

Subota

Esperansa – Sporting Eskaldes 5:1 (1:0)

Nedelja

11.00: (7,50) Ordino (4,30) Atletik Eskaldes (1,40)

14.00: (15,0) Karoj (7,00) Kasa Portugal (1,15)

17,00: (1,17) Inter Eskaldes (6,50) Penja (14,0)

20.00: (4,00) Rendžers (3,45) Santa Koloma (1,85)

***kvote su podložne promenama