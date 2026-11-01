NBA, šou u kome se i treneri maskiraju: Vembi dominantan i van parketa

NBA liga je mnogo više od košarke. Zabava ne traje samo 48 minuta, odnosno dok traje utakmica, već je to šou koji zapravo nikada ne prestaje. Od drafta, prelaznog roka, Letnje lige, predsezone, regularne sezone, plej-ofa, pa sve do finala i krunisanja šampiona. I onda opet u krug.

Jedan deo tog šou programa jeste Noć veštica. To je prilika da igrači dobiju još malo pažnje, ili da oni koji nisu pod reflektorima, barem na kratko budu. Tako je bilo i ove godine.