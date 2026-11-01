NBA, šou u kome se i treneri maskiraju: Vembi dominantan i van parketa
Vreme čitanja: 2min | ned. 01.11.26. | 09:40
Zanimljivi kostimi za Noć veštica
NBA liga je mnogo više od košarke. Zabava ne traje samo 48 minuta, odnosno dok traje utakmica, već je to šou koji zapravo nikada ne prestaje. Od drafta, prelaznog roka, Letnje lige, predsezone, regularne sezone, plej-ofa, pa sve do finala i krunisanja šampiona. I onda opet u krug.
Jedan deo tog šou programa jeste Noć veštica. To je prilika da igrači dobiju još malo pažnje, ili da oni koji nisu pod reflektorima, barem na kratko budu. Tako je bilo i ove godine.
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Kao i na terenu, apsolutno je blistao Viktor Vembanjama. On se maskirao u Geralta iz video igrice "The Witcher", sa sve perikom i mačem. A, onda je na terenu ubacio 43 poena Minesoti uz šest blokada, četiri asistencije i sedam skokova. Doduše, imao je iz igre 17 od 34, pa je delovalo kao da mu je i tokom utakmice mač za pojasom i da mu smeta...
Veliku pažnju privukao je i glavni trener Milvoki Baksa. Da, NBA je liga u kojoj se i treneri maskiraju. Šef struke franšize iz Vinskonsina došao je prerušen u Rikija Bobija iz komedije "Riki Bobi: Legenda brzine" u kojoj glavnu ulogu igra slavni Vil Ferel.
Alperen Šengun je takođe blistao kao Neo iz Matriksa, a ispod pogledajte i kako su ostali izgledali...