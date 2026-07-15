U Olimpijakosu prelomili: Kori Džozef ostaje
Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 20:04
Njegova sudbina ne zavisi od odlaska Tomasa Vokapa, piše Basket News
Većalo se u Olimpijakosu šta da se uradi s Korijem Džozefom, da li da se nastavi saradnja ili ne, a specijalizovani portal Basket News javlja da je prvak Evrope odlučio da ponudi Kanađaninu novi ugovor.
Kako navodi pomenuti izvor, Olimpijakos je imao "timsku opciju" do danas da se izjasni po pitanju nekadašnjeg NBA asa i odgovor će biti pozitivan. Ono što je još zanimljivo jeste da se dugo potenciralo kako eventualni odlazak ili ostanak Džozefa u Pireju zavisi od toga da li će Tomas Vokap napustiti klub. Međutim, Basket News kaže da potpis Kanađanina nije uslovljen sudbinom Vokapa.
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Džozefu je Olimpijakos prvo evropsko iskustvo i to posle dugogodišnjeg igranja u najjačoj ligi sveta. Kanađanin je 14 sezona proveo u NBA karavanu, da bi lane posle dosta peripetija završio u crveno-belom.
Nekadašnji 29. pik na draftu je najpre dogovorio sve oko angažmana u Monaku. Međutim, kako je tim iz Monte Karla upao u brojne finansijske probleme i nemogućnost da registruje nove igrače, Džozef je brzo napravio manevar i preusmerio se ka Atini, tačnije Pireju. Usledio je potpis za Olimpijakos za koji je u Evroligi odigrao 16 utakmica i ostvario učinak od 5,5 poena, 1,8 skokova i 2,3 asistencije, a najvažnije su svakako titule šampiona Evrope i prvaka Grčke.
Aktuelni vladar Starog kontinenta je do sada imao vrlo zapažene aktivnosti na transfer pijaci, pa su tako u Pirej stigli Kodi Miler Mekintajer i Žan Montero, dok su tim napustili Alek Piters, Mustafa Fal, Frenk Nilikina, Šakil Mekisik, Kostas Adetokunbo, Monte Moris i Kinan Evans.