U Olimpijakosu prelomili: Kori Džozef ostaje

Većalo se u Olimpijakosu šta da se uradi s Korijem Džozefom, da li da se nastavi saradnja ili ne, a specijalizovani portal Basket News javlja da je prvak Evrope odlučio da ponudi Kanađaninu novi ugovor.

Kako navodi pomenuti izvor, Olimpijakos je imao "timsku opciju" do danas da se izjasni po pitanju nekadašnjeg NBA asa i odgovor će biti pozitivan. Ono što je još zanimljivo jeste da se dugo potenciralo kako eventualni odlazak ili ostanak Džozefa u Pireju zavisi od toga da li će Tomas Vokap napustiti klub. Međutim, Basket News kaže da potpis Kanađanina nije uslovljen sudbinom Vokapa.