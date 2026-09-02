Osnabrik sanja čudo, Kompani upozorava: Ne sme biti opuštanja

U petak uveče, po završetku gostovanja Bohumu i pobede od 1:0, navijači Osnabrika su već bili voljni za borbu, pa su povicima "Skidaj g..e, Bajerne" poručili da veruju u uspeh svojih miljenika.

Kapiten Osnabrika Janik Miler kaže da će dugo pamtiti te trenitke i da gori od uzbuđenja da izvede momke na teren protiv šampiona Nemačke.

"Kada sam čuo pesmu navijača, naježio sam se. Knedla mi je stajala u grlu. U tom momentu bio sam jako srećan zbog tri osvojena boda", kaže Miler.

Na povratku kući, u klupskom autobusu, svi su pratili meč Bajerna na otvaranju sezone u Bundesligi, protiv Štutgarta. Zaista su imali šta da vide, pet različitih strelaca u timu domaćina i ubedljivu pobedu Bavaraca od 5:1.

20.45: (30,0) Osnabrik (13,0) Bajern (1,02)

Sve to je video i 49-godišnji trener Osnabrika, Timo Šulc koji je i pored toga izrazio određeni optimizam.

"Ako Bajern igra ovako efikasno, mogu svakog da pobede i sa dvocifrenim brojem golova. U svakom meču su oštri, spremni za veliku borbu. kao trener, pripremam svoj tim tako da prođemo u drugu rundu. To mora da bude naš cilj. Daćemo sve i videćemo šta će se dogoditi. Moramo biti hrabri u odbrani, da im smanjimo prostor, da pritiskamo loptu i krećemo u brze kontre čim osvojimo loptu. To nam je definitivno potrebno", kaže trener Osnabrika.

Nemački drugoligaš želi da ponovi istorijski uspeh od 23. septembra 1978. kada su baš u Kupu Nemačke slavili na Olimpijskom stadionu u Minhenu sa 5:4. Otuda će ove večeri nositi specijalne dresove koji će biti posvećeni tom slavnom datumu od pre 48 godina.

"Bajern je uzeo kup prošle sezone, ali u šest godina pre toga, stizali su najdalje do četvrtfinala. To je kip, lepo se kaže da on ima posebna pravila. Želimo i možemo da Bajernu otežamo posao što je više moguće. Nemamo šta da izgubimo, čvrsto verujem da je u fudbalu sve moguće", zaključio je trener Osnabrika.

Na drugoj strani, trener Bajerna Vensan Kompani kaže da je svastan šta ih čeka.

"Čuo sam mnogo toga o stadionu Bremer Brike i šta možete da očekujete u Osnabriku u ovakvoj utakmici. Nas čeka prava bitka, stadion pun bučnih navijača. Najvažnije je da budete svesni toga da sve može da bude teško. Ne smete ništa da potcenjujete. Kup je uvek ukrštenica koju morate da rešite, bilo da igrate sa klubom Bundeslige ili druge divizije", kaže Kompani, koji je igračima uveo novo pravilo, da niko ne sme da putuje van Minhena 48 sati pre utakmice.

Bajern je u kupu igrao dva puta u Osnabriku. Prvu pobedu ostvarili su 2001. kada je bilo 2:0 golovima Karstena Jankera i Memeta Šola, a tri godine kasnije imali su grdne muke kada su golovima Klaudija Pizara i Roja Makaja u finišu preokrenuli i slavili sa 3:2.

"Ništa nije važnije od pobede. Morate da se informišete, pripremite tim i donesete odluke. Uvek želimo maksimum, imamo postavu koja omogućava tako nešto. Gledao sam Osnabrik, opasni su kad krenu sa svoje polovine, dobri su u kontri. Ne ide sve savršeno, ali su bili kompaktni protiv Bohuma. Rešili su probleme u odbrani prošle sezone, lako mi je da zamislim da će imati takav pristup i protiv nas", zaključio je trener Bajerna.

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KUP NEMAČKE, 1. KOLO

Utorak

HEBC Hamburg - Borusija Dortmund 0:5 (0:4)

/Vrede 33ag, Svenson 36, Injasio 41, 45+2, Silva 59/

Sreda

20.45: (30,0) Osnabrik (13,0) Bajern (1,02)

*** kvote su podložne promenama