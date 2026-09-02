Lavar Bol nas ponovo zasmejava: Jokić mi ne bi kročio na teren
Vreme čitanja: 2min | sre. 02.09.26. | 12:25
"Džoker zna košarku, ali nije atleta", priča otac braće Bol
Kontroverzni otac NBA košarkaša Lonza, LaMela i LiAnđela Bola, Lavar Bol, još jednom je privukao ogromnu pažnju svetske javnosti svojim nemilosrdnim i prilično upitnim košarkaškim stavovima. Oštricu svojih kritika ovoga puta usmerio je ka trostrukom najkorisnijem igraču NBA lige i jednoj od najvećih zvezda današnjice, Nikoli Jokiću, izjavivši da srpski centar nikada ne bi imao mesta u njegovom zamišljenom timu.
Objašnjavajući svoju filozofiju, Bol je naglasio da insistira na ekstremno brzom tempu koji, prema njegovom mišljenju, uopšte ne odgovara profilu igrača kakav je centar Denver Nagetsa.
„Džoker zna da igra košarku. On je igrač. Ali u mom sistemu igre, Jokić ne bi ni kročio na teren. Mi bismo trčali... kod mene bi svi trčali. A ako nemate visokog igrača koji je dovoljno atletičan da leti po terenu i završava 'alley-oop' pasove, onda nemate šanse. Neću čekati da neko dođe do koša, okrene leđa i vikne: 'Hej, spreman sam, dodajte mi loptu'“, ispalio je Bol u svom prepoznatljivom stilu.
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Ipak, svako ko iole prati savremenu košarku svestan je koliko su ove tvrdnje neutemeljene. Iako na prvi pogled ne deluje kao prototip eksplozivnog atlete, Jokić godinama unazad važi za jednog od najboljih kreatora u tranziciji na svetu i čoveka koji sa lakoćom započinje i diktira najbrže kontranapade Denvera.
O tome najbolje svedoče i brojke, srpski as je protekle sezone na 65 utakmica u dresu Nagetsa prosečno beležio impresivan tripl-dabl, odnosno skoro tripl-dabl sa 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija. Dok Jokić nastavlja da piše istoriju u najjačoj ligi sveta i ruši sve moguće rekorde, Lavar Bol ostaje daleko od bilo kakve trenerske klupe i statusa u NBA krugovima, nastavljajući da zabavlja javnost izjavama koje malo ko u svetu košarke uzima za ozbiljno.