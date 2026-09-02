Slavlje fudbalera Bajerna
Slavlje fudbalera Bajerna
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Bajern melje od početka do kraja

Vreme čitanja: 1min | sre. 02.09.26. | 11:31

Pročitajte nekoliko predloga za 2. septembar...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

Ostavite svoj komentar ispod teksta...

Fiksevi dana
NEMAČKA - KUP | 20:45
Osnabruck - Bayern
ID: 9932839

Branilac „duple krune“ apsolutni je favorit protiv ekipe iz Cvajte. Domaći su sezonu počeli sa dva poraza, na kojima su se naprimali golova, da bi pre nekoliko dana zabeležili prvi trijumf. Trener gostiju Vensan Kompani sigurno će izvesti šareni sastav, ali DP 2-2 je realno.

Dupla pobeda

Tip: 2-2 (1.45)
Fiksevi dana
ITALIJA - KUP | 15:00
Sassuolo - Frosinone
ID: 9930173

Dvojke nisu retkost na njihovim međusobnim okršajima, čak je na poslednjem, odigranom sredinom maja 2025. dok su bili članovi Serije B došao taj ishod (slavio je Frozinone). Međutim, ipak ćemo da vam preporučimo keca pošto je Sasuolo od početka godine sasvim solidan domaćin.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.8)
Fiksevi dana
ITALIJA - KUP | 18:00
Udinese - Venezia
ID: 9930182

Udineze je pred kraj priprema igrao veoma dobro i u sezonu je ušao sa pobedom nad Padovom u Kupu i Moncom u prvenstvu, odnosno remijem sa Komom. Venecija je još bez bodova u šampionatu, a tradicija njihovih susreta najavljuje trijumf Zebri. Golove bolje ostavite po strani.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.93)
Fiksevi dana
ENGLESKA 2 | 20:45
WBA - Charlton
ID: 9930301

Čarlton je jedina ekipa koja posle tri kola ima maksimalan učinak, što je prilično neočekivano s obzirom na to da je prethodno prvenstvo okončao malo iznad zone ispadanja (sa dva boda više od Vest Bromvič Albiona). Uprkos tome naš savet je kec pošto ni domaći ne igraju loše.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.67)
Vredi probati
BELGIJA 1 | 20:30
St.Truiden - St.Gilloise
ID: 9930455

Radi se o nezgodnoj utakmici. Domaći umeju da budu zaguljeni, a u nedelju su na strani savladali Antverpen sa 4:1. No, istog dana Union je bio bolji od najvećeg rivala Anderlehta (3:0) i najavio da će se i ove sezone boriti za titulu. Vredi rizikovati sa dvojkom ili X2&GG.

Mozzart kombinazzije

Tip: X2&gg (2.05)
Vredi probati
ENGLESKA 2 | 20:45
Millwall - Wrexham
ID: 9930304

Menadžer Milvola Aleks Nil ima problema sa povredama, ali bez obzira na to njegovi izabranici su favoriti u ovoj utakmici, delom zbog sopstvenih solidnih partija, a delom zbog neubedljivosti protivnika, koji je dosad osvojio samo dva boda. Ne očekujemo više od dva pogotka.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.25)
Vredi probati
ENGLESKA 3 | 20:45
Wigan - Milton Keynes Dons
ID: 9930490

Ovo je dobra prilika da fudbaleri Vigana osvoje prve bodove u sezoni. MK Donsi su se posle tri godine vratili u Ligu jedan i borbu za opstanak u njoj počeli su remijima sa Oksfordom, Hadersfildom i Lesterom. Na njihova poslednja četiri susreta došlo je 2-3, pa razmotrite i to.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.3)
Za izbegavanje
ENGLESKA 2 | 20:45
QPR - Cardiff
ID: 9930299

Na prvi pogled ovo je par sa kojim ne bi trebalo da imate problema - Kvins Park Rendžers ima sedam bodova, a Kardif samo tri. Međutim, povratnik u Čempionšip je na sve tri dosadašnje utakmice odigrao nerešeno, zbog čega bi trebalo da budete oprezni. Bolje je da ih preskočite.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.95)

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