PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Bajern melje od početka do kraja

Vreme čitanja: 1min | sre. 02.09.26. | 11:31
Pročitajte nekoliko predloga za 2. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Branilac „duple krune“ apsolutni je favorit protiv ekipe iz Cvajte. Domaći su sezonu počeli sa dva poraza, na kojima su se naprimali golova, da bi pre nekoliko dana zabeležili prvi trijumf. Trener gostiju Vensan Kompani sigurno će izvesti šareni sastav, ali DP 2-2 je realno.
Dupla pobeda
Dvojke nisu retkost na njihovim međusobnim okršajima, čak je na poslednjem, odigranom sredinom maja 2025. dok su bili članovi Serije B došao taj ishod (slavio je Frozinone). Međutim, ipak ćemo da vam preporučimo keca pošto je Sasuolo od početka godine sasvim solidan domaćin.
Konačan ishod
Udineze je pred kraj priprema igrao veoma dobro i u sezonu je ušao sa pobedom nad Padovom u Kupu i Moncom u prvenstvu, odnosno remijem sa Komom. Venecija je još bez bodova u šampionatu, a tradicija njihovih susreta najavljuje trijumf Zebri. Golove bolje ostavite po strani.
Konačan ishod
Čarlton je jedina ekipa koja posle tri kola ima maksimalan učinak, što je prilično neočekivano s obzirom na to da je prethodno prvenstvo okončao malo iznad zone ispadanja (sa dva boda više od Vest Bromvič Albiona). Uprkos tome naš savet je kec pošto ni domaći ne igraju loše.
Konačan ishod
Radi se o nezgodnoj utakmici. Domaći umeju da budu zaguljeni, a u nedelju su na strani savladali Antverpen sa 4:1. No, istog dana Union je bio bolji od najvećeg rivala Anderlehta (3:0) i najavio da će se i ove sezone boriti za titulu. Vredi rizikovati sa dvojkom ili X2&GG.
Mozzart kombinazzije
Menadžer Milvola Aleks Nil ima problema sa povredama, ali bez obzira na to njegovi izabranici su favoriti u ovoj utakmici, delom zbog sopstvenih solidnih partija, a delom zbog neubedljivosti protivnika, koji je dosad osvojio samo dva boda. Ne očekujemo više od dva pogotka.
Konačan ishod
Ovo je dobra prilika da fudbaleri Vigana osvoje prve bodove u sezoni. MK Donsi su se posle tri godine vratili u Ligu jedan i borbu za opstanak u njoj počeli su remijima sa Oksfordom, Hadersfildom i Lesterom. Na njihova poslednja četiri susreta došlo je 2-3, pa razmotrite i to.
Konačan ishod
Na prvi pogled ovo je par sa kojim ne bi trebalo da imate problema - Kvins Park Rendžers ima sedam bodova, a Kardif samo tri. Međutim, povratnik u Čempionšip je na sve tri dosadašnje utakmice odigrao nerešeno, zbog čega bi trebalo da budete oprezni. Bolje je da ih preskočite.
Konačan ishod