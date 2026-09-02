Čuka ima špica, zna da bude efikasan: Đorđe Jovanović se vratio na Banovo brdo

Jovanović je i pre desetak dana bio zanimljiv ljudima sa Banovog brda, ali tada je bio pod ugovorom sa Bazelom i nije bilo izvodljivo da dođe. A onda je poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka raskinuo saradnju sa Švajcarcima i to je automatski bio znak belo-crnima da reaguju. Posebno ako se zna da su vrlo dobro upućeni u kvalitete nekadašnjeg diplomca Partizanove akademije, jer je najproduktivniji fudbal u karijeri Đorđe igrao baš na Banovom brdu, pošto je na 36 utakmica postigao 21 i namestio tri gola. Te brojke su mu 2022. donele transfer u Makabi iz Tel Aviva vredan 1.900.000 evra, pa je verovatno i sada jedan od rezona direktora Vladimira Matijaševića da razigra Jovanovića, da ovaj pomogne Čukaričkom, a da se u nekom trenutku rastanu u formi prodaje.

Posle Makabija Đorđe Jovanović je otišao u Bazel, a odatle išao na pozajmice u matični Partizan i Makabi iz Haife, gde je prošle sezone odigrao 18 utakmica i postigao tri gola. Evo ga sada ponovo u Mozzart Bet Superligi, gde je igrao najbolji fudbal u karijeri, zajedno sa onim u Izraelu.

Osim pomenutih klubova, Đorđe Jovanović je igrao u Španiji za Kadis i Kartagenu, a u Belgiji za Lokeren.