Juventusova četiri gola za 18 minuta: Pokisli Venecija i Filip Stanković
Vreme čitanja: 8min | ned. 22.11.26. | 14:24
Bjankoneri odigrali jalovih 45 minuta, pa u drugom poluvremenu uništili autsajdera - 4:0
Bodovi sa kojima Juventus nije smeo da se kocka. Jer ugostili su Bjankoneri u 12. kolu Serije A tim sa najviše poraza od starta sezone. Venecija je stigla u Torino, odolela u prvom poluvremenu, više zbog jalove igre domaćina nego zbog sopstvenog kvalitete. A onda je u drugom poluvremenu, jednostavno pregažena - 4:0.
Uspavanku u prvih 45 minuta, udarcima iz daljine pokušali su da razbiju Daglas Luiz i Edon Zegrova, ali je Filip Stanković ukrotio oba pokušaja. Zaličilo je na to da bi Venecija mogla da napravi problem ekipi Lučana Spaletija, ali ju je od 53. do 71. minuta zadesio pljusak golova. Četiri puta je Stara dama poslala loptu iza leđa srpskog golmana.
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Iz vizure Juventusa, dobri razlozi za optimizam. Tim koji je postigao svega 15 golova na uvodnih 11 prvenstvenih utakmica, večeras je četiri puta pogađao, a po gol su dali Nik Voltemade i Randal Kolo Muani, dvojac koji je ovog leta stigao da golgeterski nosi Bjankonere. Međutim, posle prve trećine sezone, najbolji strelac Juvea u Seriji A je Glejson Bremer sa tri pogotka.
Nemac i Francuz su danas došli do tek drugog ligaškog gola, a Voltemade koji je početkom drugog poluvremena zamenio povređenog Kerima Alajbegovića, ušao je na teren silno motivisan i već za petneastak minuta najavio pobedu domaćina.
Dugajlija iz Bremena je prvo spakovao otpadak u mrežu Stankovića, a pet minuta kasnije namestio je gol Teunu Kopmejnersu. Dakle, pre isteka sat vremena igre, bilo je jasno da će Venecija doživeti čak deseti poraz od starta sezone. Nijedan tim u Ligama petice nema tako poražavajući skor u ovom momentu.
Već u 65. minutu savršen centaršut, danas prilično aktivnog Zegrove u mrežu je zakucao Huan Kabal, a ubrzo je i Kolo Muani unovčio jedanaesterac za najubedljviju pobedu Juvea u Seriji A od marta ove godine kada je nastradala Piza (4:0).
Posle tri gola i dve asistencije u Ligi Evrope gde je postizao ili nameštao golove u svakoj od pet utakmica, Voltemade se budi u Seriji A. U prošlom kolu protiv Fiorentine (2:2) bio je strelac, dok je danas bio jedan od najzapaženijih protagonista sa golom i asistencijom.
Juve je uradio što je morao, skočio je na šesto mesto, zagrebao do evrozone i napravio dobru uvertiru pred Omoniju u Ligi Evrope, ali i mnogo značajnije gostovanje Komu 29. novembra.
SERIJA 1 – 12. KOLO
Subota
Komo - Kaljari 2:0 (1:0)
/Ramon 24, Da Kunja 56/
Lacio - Leče 3:0 (1:0)
/Noslin 25, 68, Fratezi 90/
Parma - Roma 1:5 (0:1)
/Elfege 54 - Malen 39, 68, 77, 90, Mora 71/
Napoli - Torino 1:0 (0:0)
/Mektomini 73/
Nedelja
Juventus - Venecija 4:0 (0:0)
/Voltemade 53, Kopmejners 59, Kabal 65, Kolo Muani 71pen/
15.00: (1,70) Bolonja (3,70) Udineze (4,70) MOZZART RELAX
15.00: (2,60) Sasuolo (3,30) Đenova (2,60) MOZZART RELAX
18.00: (1,48) Milan (4,60) Frozinone (5,50) MOZZART RELAX
20.45: (5,00) Atalanta (4,40) Inter (1,55) MOZZART RELAX
Ponedeljak
20.45: (3,60) Monca (3,70) Fjorentina (1,90) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama