Bodovi sa kojima Juventus nije smeo da se kocka. Jer ugostili su Bjankoneri u 12. kolu Serije A tim sa najviše poraza od starta sezone. Venecija je stigla u Torino, odolela u prvom poluvremenu, više zbog jalove igre domaćina nego zbog sopstvenog kvalitete. A onda je u drugom poluvremenu, jednostavno pregažena - 4:0.

Uspavanku u prvih 45 minuta, udarcima iz daljine pokušali su da razbiju Daglas Luiz i Edon Zegrova, ali je Filip Stanković ukrotio oba pokušaja. Zaličilo je na to da bi Venecija mogla da napravi problem ekipi Lučana Spaletija, ali ju je od 53. do 71. minuta zadesio pljusak golova. Četiri puta je Stara dama poslala loptu iza leđa srpskog golmana.