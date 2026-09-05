Juventusu nedostaje Vlahović
Vreme čitanja: 2min | sub. 05.09.26. | 16:46
Tvrdi Panteleo Korvino, nekadašnji direktor Fjorentine
Mnogo balkanskih fudbalera je Pantaleo Korvino odveo u Italiju. Samo dok je bio direktor Fjorentine tamo su završili Dušan Vlahović, Stevan Jovetić, Adem Ljajić, Matija Nastasić...
Korvinu je poslednja adresa bio Leče, a nakon odlaska iz tog kluba uživa u slobodnim danima i često komentariše dešavanja u italijanskom fudbalu za medije sa Čizme.
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U razgovoru za DAZN Korvino se dotakao brojnih aktuelnih tema, a progovorio je i na temu Dušana Vlahovića.
„Mislim da Juventusu nedostaje neko kao Vlahović. Bilo bi mi zanimljivo da ga vidim kod Spaletija, nekog ko ume da izvuče maksimum iz napadača kao što je Vlahović. Siguran sam da bi Dušan zablistao pored Lučana“, ocenio je Korvino.
Ta priča je završena, Vlahović je sada igrač Bešiktaša, a u ekskluzivnom intervjuu za Mozzart Sport je pomenuo period kratke saradnje sa Spaletijem.
„Počeo sam da igram, u tom momentu je došao i Spaleti, kojem se zahvaljujem ovom prilikom za sve što je uradio za mene prošle godine – i dok sam bio povređen i kada sam bio zdrav – i na njegovoj želji da ostanem u Juventusu“, pričao je Vlahović.
Pričao je Korvino i o kandidatima za titulu u ovoj sezoni Serije A.
„U poslednje četiri godine samo su ga osvajali Inter i Napoli, a imali su sjajne sastave. Alegri je vodio tim koji nije bio njegov, nego Konteov. Kivu je, sa druge strane, očuvao istu strukturu sastava, kojem je dodao nekoliko važnih pojačanja kao što su Stouns i Džons. Mislim da će Pio Espozito najzad da zablista. Prema tome, Inter je najveći favorit za titulu, Napoli je odmah iza njega. Iznenađenja? Atalanta i Komo“, ocenio je Korvino.