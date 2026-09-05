Juventusu nedostaje Vlahović

U razgovoru za DAZN Korvino se dotakao brojnih aktuelnih tema, a progovorio je i na temu Dušana Vlahovića.

„Mislim da Juventusu nedostaje neko kao Vlahović. Bilo bi mi zanimljivo da ga vidim kod Spaletija, nekog ko ume da izvuče maksimum iz napadača kao što je Vlahović. Siguran sam da bi Dušan zablistao pored Lučana“, ocenio je Korvino.

Ta priča je završena, Vlahović je sada igrač Bešiktaša, a u ekskluzivnom intervjuu za Mozzart Sport je pomenuo period kratke saradnje sa Spaletijem.

„Počeo sam da igram, u tom momentu je došao i Spaleti, kojem se zahvaljujem ovom prilikom za sve što je uradio za mene prošle godine – i dok sam bio povređen i kada sam bio zdrav – i na njegovoj želji da ostanem u Juventusu“, pričao je Vlahović.