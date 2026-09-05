Rijera pred derbi: Partizan ima tri jasna koncepta, ali ćemo mu odmah poslati psihološku poruku

Pitanje o tome kakva su njegova očekivanja pred derbi brzo je preokrenuo na ekipu.

„Najvažniji su igrači, oni su spremni. Moja je odgovornost da ih pripremim tehnički, taktički i, što je najvažnije, psihički. Fizička sprema jeste važna, ali mentalna je još važnija. Rekao bih da je mentalna sprema najbitnija, jer u derbijima, kao što smo mnogo puta rekli, na papiru nema favorita. Nije ni važno ko je favorit. Sutra nas očekuje prelepa predstava, ali mentalno moramo biti spremni. Pripremam tim na najbolji mogući način, jer je to moja odgovornost i jer verujem — a to sam rekao i ljudima u klubu — da kada dovodimo igrače, moramo da se fokusiramo na njih kao ličnosti. Ne možete dovoditi samo kvalitet. Morate da dovedete lidere, karaktere, igrače koji će biti spremni za ovakve scenarije: derbije, evropska takmičenja, velike trenutke. Još sam u procesu upoznavanja tima, mogu reći da ih poznajem oko 90%, ali i dalje pokušavam da izvučem iz njih što više informacija. Zajedno smo četiri utakmice, ovo je peta. Potrebno mi još malo vremena. Ponavljam: potrebni su mi ratnici, igrači spremni da daju više od 100 odsto za ovaj klub, za ovaj dres i za sopstvene karijere. Igrači su spremni. A ako me pitate da li sam ja spreman, moja odgovornost je da oni budu spremni, a mogu da vam garantujem da će sutra biti spremni na sve”, rekao je Albert Rijera.

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Derbi u svakoj zemlji nosi svoje specifičnosti.

„Svaka zemlja je drugačija, svaki derbi je drugačiji. Ne volim da poredim. Sutra je najveći derbi u ovoj zemlji i čekam ga sa nestrpljenjem. Zaista želim to da doživim, jer je to jedan od najpopularnijih derbija na svetu i shvatićemo ga kao spektakl. To je fudbal, prelepa igra. Međutim, iako je to praznik za navijače i porodice koje to gledaju sa strane, mi moramo da budemo fokusirani na to da uradimo mnogo dobrih stvari na terenu, i sa loptom i bez nje. Želim da vidim tim. Želim da moja ekipa igra kao tim u svakom trenutku. Znam da ljudi sa strane uvek ponavljaju jednu reč: pobeda. Moramo da pobedimo. Nisam fokusiran samo na pobedu. Fokusiran sam na to da prenesem igračima prave informacije, kako bi sutra na terenu uradili mnogo dobrih stvari. Ako to uradimo, siguran sam da ćemo biti bliži pobedi”.

Bukari (Star sport)

Kakav je zdravstveni bilten u ekipi i da li će biti mesta za Osmana Bukarija, koji je ozbiljno sankcionisan zbog crvenog kartona u Plzenju, pa ga neće biti do polovine takmičenja u Ligi konferencije?

„Svi igrači su na raspolaganju, što je prelepa vest. Obično posle priprema ili na početku sezone imate igrače koji nisu fizički potpuno spremni ili vuku sitne povrede. Zaista, skidam kapu kondicionim trenerima i fizioterapeutima, obično ih nema u vestima, ali su nam izuzetno važni. Svi su spremni, pa i Bukari. Ono što sam rekao njemu lično jeste da je to kao kada imate decu, za mene su moji igrači moja deca i ja moram da ih volim. Volite svoje dete, a ono napravi grešku. Jednu grešku. Vi odete kod njega, pokušate da ispravite tu grešku, ali vam je on i dalje potreban, i dalje je vaš sin. Nismo mašine. Znam da on Osman grešku ne sme da ponovi, to je primer i za sve ostale. Potreban mi je. Moji igrači su moje ruke, moje noge. Bukari je ponovo u timu, naučio je lekciju iz te situacije, i sada idemo dalje. Važno je da na terenu delujemo kao tim i da više ne pravimo takve greške”.

Kakvu utakmicu očekujete?

„Očekujem tipičnu derbi utakmicu, gde će biti izuzetno važno kako otvorite meč i kako odigrate prvih 10-15 minuta. Način na koji ja pripremam utakmice jeste da protivniku odmah pošaljemo psihološku poruku, da im stavimo do znanja: vi ćete nas čekati, vi ćete trčati, vi ćete biti podređeni. Tako pripremam svoje timove. Naravno, za pobedu se igra 90 minuta, ali ti uvodni minuti biće veoma važni da pošaljemo poruku, nametnemo svoju igru sa loptom i nateramo ih da pate. Takođe, fudbal se igra i bez lopte. Pripremam igrače da budu veoma aktivni u presingu čim izgubimo loptu, da budu jako agresivni i da je što pre povrate”.

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Šta je najveći kvalitet Partizana?

„Ako bih vam rekao na čemu smo tačno radili kako bismo ga zaustavili, odao bih vam te informacije, tako da to neću uraditi. Crno-beli imaju tri veoma jasna koncepta koja rade prilično dobro i po automatizmu. Juče smo na treningu radili upravo na tome kako da neutrališemo njihove jake strane. Kao i svi timovi na svetu, pa i mi sami, i oni imaju slabe tačke i tu moramo da pokušamo da ih udarimo. Imamo vrlo jasan plan. Igrači su ubeđeni u njega. Povratna informacija koju od njih dobijem posle treninga mi je jako bitna, kada ih pogledam u oči i vidim da zaista veruju u ono što sutra moramo da uradimo”.

Španac naravno ne želi da otkrije za koje se igrače odlučio u sutrašnjoj utakmici.

„Znam startnih 11. Što se tiče bonus igrača, igraće dva, tri, možda i četiri. Veoma sam srećan zbog mladih igrača, oni su ključ, jer su gladni. Tu reč često koristim — kod mene ne igra pasoš, ne igraju imena. Godine nisu bitne. Važno je da li si gladan. Ako si gladan i motivisan, uradićeš velike stvari. Ne želim pasivne igrače. Navijačima nisam obećao titule, obećao sam samo jednu stvar: da će moj tim dati sve od sebe na terenu. Ko ne daje sve od sebe, nema mesta u mom timu. Mladi igrači to zaista žele i imaće mnogo prilika. Ne mogu da vam otkrijem prvih 11, ali računam na mlade. I ne radi se samo o onima koji počinju. Pet izmena koje ću verovatno izvršiti biće jednako važne”.

Da li je bilo poruka pred derbi od prijatelja Gvardiole, Reine ili Artete?

„Dobio sam poruke od njih kada sam potpisao. Reči koje su najviše koristili bile su 'velika odgovornost'. Svestan sam, kada pogledam onaj grb, kolika je to odgovornost. Volim to, znam koliko veliki klub imam u rukama i moram da radim dobre stvari. Mogu da obećam da ću dati sve od sebe, što već i radim. Provodim ovde više vremena nego kod kuće, ne zato što to moram, već zato što to volim. Uložiću sve svoje znanje i vreme da ovaj tim učinim boljim. Za to je potrebno vreme, ne može se preko noći, za 10, 15 dana ili dva meseca. To je proces. Decembar će nam biti izuzetno važan za prelazni rok, a sledećeg maja želim da sednem ovde, zatvorim oči i kažem vam da je ovaj tim potpuno spreman za sve naše ciljeve”, poručio je Rijera.