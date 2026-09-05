Partizan: Grobari, ne dozvolite da nas opet kazne! Već smo morali da platimo Zvezdi 250.000 evra

Zato su sa crno-bele strane Topčiderskog brda na neki način dali Grobarima uputstva kako bi trebalo da se ponašaju u nedelju od 19 časova.

„Klub je već ove sezone snosio posledice disciplinskih mera koje su se odnosile na zabranu prisustva naših navijača na gostujućim utakmicama. Upravo zbog značaja podrške naših navijača na večitom derbiju, Partizan je u avgustu, između dve evropske utakmice sa Hetafeom, odlučio da ne traži odlaganje prvenstvenog susreta sa Mladosti u Lučanima, na kojem je važila kazna zabrane dolaska gostujućih navijača, iako je na to imao pravo. Klub je prihvatio izuzetno nepovoljan takmičarski termin kako se izvršenje postojeće disciplinske mere ne bi prenelo na derbi i kako bi Partizan ovu utakmicu mogao da igra uz prisustvo navijača.

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Tokom prethodnih meseci pred disciplinskim organima Fudbalskog saveza Srbije vođeni su postupci po odštetnim zahtevima Crvene zvezde eza naknadu materijalne štete nastale na stadionu „Rajko Mitić“ tokom prethodnog derbija. Po donetim odlukama, iako Partizan smatra da postoji odgovornost i organizatora utakmice, kao i da su visine odštetnih zahteva upitne, klub je bio obavezan da Crvena zvezda isplati iznos koji zbirno predstavlja približno 250.000 evra.

Organi FSS su, primenom člana 65 Disciplinskog pravilnika FSS, odgovornost Partizana u ovim postupcima zasnovali na principu odgovornosti Partizana za ponašanje njegovih navijača. Zbog neizmirenja obaveza po odlukama Disciplinske i etičke komisije, među kojima su bile i obaveze prema Crvena zvezda, Partizanu je 17. jula 2026. uvedena zabrana registracije novih igrača, koja je ukinuta 14. avgusta 2026. posle izmirenja obaveza i dostavljanja dokaza o tome.

Žalbe Partizana nisu promenile ishod tih postupaka, iako je domaćin iste utakmice takođe bio disciplinski sankcionisan zbog propusta u njenoj organizaciji.

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U takvom sistemu svaki novi incident može da bude povod za novu kaznu.

Upravo zato pred novi derbi postoji opravdana bojazan da bi ovaj scenario mogao da se ponovi. Da svako novo oštećenje imovine – svaka polomljena ili zapaljena stolica, svaki oštećeni deo inventara na stadionu – ponovo može da proizvede veoma ozbiljne finansijske posledice po Partizan.

Pozivamo svakog navijača Partizana koji će u nedelju biti na južnoj tribini da ne čini ništa što može naneti štetu PartizanU. Želimo krcatu gostujuću tribinu i nikad snažniju, složniju i glasniju podršku crno-belima.

Prodaja karata za jug biće organizovana na blagajni našeg stadiona i na dan utakmice od 12 časova do početka derbija. Cena karte je 600 dinara. SVI NA JUG! NAPRED PARTIZAN“, stoji u saopštenju crno-belih.