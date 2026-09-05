Roze naočare, pa crno-beli svet: Veliki povratak Njukasla
Vreme čitanja: 8min | sub. 05.09.26. | 15:33
Bornmut od 35. minuta vodio 2:0 na Sent Džejmsis parku, ali nije pobedio - 2:2
Njukasl na startu nove sezone ne zna za poraz, Bornmut se još pita kako pobediti. A moglo je biti drugačije nakon sudara na Sent Džejmsis parku kojim je otvoren subotnji program trećeg kola Premijer lige. Gosti sa Vitalitija su razneli rivala tokom uvodnih 45 minuta, ali surovu dominaciju u prvom delu nisu uspeli da naplate na adekvatan način - 2:2.
Bornmut je gostovanje na severu Engleske počeo sa roze naočarima. Delovalo je kao da Andoni Iraola nije ni otišao, ultra-ofanzivni fudbal njegovog naslednika Marka Rozea gutao je Njukasl. Ispostavilo se ne i progutao. Jesu Trešnjice zagospodarile protivničkom polovinom terena, jesu zgužvale rivala u trideset metara, dali mu dva gola do 35. minuta, ali nedostajao je završni udarac.
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Teško je bilo navijačima Njukasla da gledaju prvo poluvreme. Načeo je Markus Tavernije Svrake posle samo devet minuta fudbala, a Bornmut je duplirao prednost u 35. minutu uz mnogo sreće i autogol Malika Tšaua, ali prednost od dva gola nije sačuvao ni celih 120 sekundi.
Harvi Barns je trgao Njukasl koji u prvom delu utakmice praktično nije postojao. Pukla je leva strana Bornmutove odbrane, a englesko krilo postiglo jedan od lepših golova u engleskoj eliti od starta sezone. Đorđe Petrović nije bio ni blizu.
Otišao je gost sa mininalnom prednošću na pauzu, ali je pomenute, ružičaste naočare, zaboravio u svlačionici. Tim koji je mleo rivala u prvoj polovini utakmice, gotovo da nije uspevao da unese loptu u šesnaesterac Njukasla, niti je bilo udaraca u okvir gola Lukaša Horničeka.
Njukasl je osetio da ima momentum, nije odustajao i zaslužio je drugi gol pred istek 90. minuta. Odličnu loptu u šesnaesterac Rozeovog tima poslao je Amar Dedić, Malik Tšau dominantno skočio, lopta volšebno stigla do Džejkoba Remzija, a rezervista Svraka matirao Petrovića koji je ostao bez ijedne odbrane na današnjem meču. Oba udarca u okvir gola imala su za rezultat loptu u mreži.
Pola sata pre kraja utakmice za Njukasl je debitovao skupo plaćeni Matijas Fernandez Pardo. Doskorašnji fudbaler Lila je zamenio Džoa Viloka u 63. minutu, ali će morati da čeka prvenac u crno-belom dresu.
PREMIJER LIGA – 3. KOLO
Petak
Ipsvič - Liverpul 0:2 (0:2)
/Isak 6,9/
Subota
Njukasl - Bornmut 2:2 (1:2)
/Barns 37, Remzi 88 - Tavernije 9, Tšau 35/
16.00: (1,70) Brentford (3,60) Sanderlend (5,30)
16.00: (1,95) Brajton (3,50) Lids (3,90)
16.00: (2,35) Fulam (3,40) Kristal Palas (3,00)
16.00: (1,17) Mančester Siti (8,00) Koventri (14,0)
16.00: (2,45) Notingem Forest (3,35) Totenhem (2,90)
18.30: (3,90) Hal (3,50) Aston Vila (1,95)
Nedelja
15.00: (3,35) Everton (3,45) Mančester Junajted (2,15)
17.30: (1,70) Arsenal (3,60) Čelsi (5,30)
***Kvote su podložne promenama