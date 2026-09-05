Roze naočare, pa crno-beli svet: Veliki povratak Njukasla

Njukasl na startu nove sezone ne zna za poraz, Bornmut se još pita kako pobediti. A moglo je biti drugačije nakon sudara na Sent Džejmsis parku kojim je otvoren subotnji program trećeg kola Premijer lige. Gosti sa Vitalitija su razneli rivala tokom uvodnih 45 minuta, ali surovu dominaciju u prvom delu nisu uspeli da naplate na adekvatan način - 2:2.

Bornmut je gostovanje na severu Engleske počeo sa roze naočarima. Delovalo je kao da Andoni Iraola nije ni otišao, ultra-ofanzivni fudbal njegovog naslednika Marka Rozea gutao je Njukasl. Ispostavilo se ne i progutao. Jesu Trešnjice zagospodarile protivničkom polovinom terena, jesu zgužvale rivala u trideset metara, dali mu dva gola do 35. minuta, ali nedostajao je završni udarac.