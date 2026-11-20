Kad fudbaler postaje previše star za povišicu?
Vreme čitanja: 2min | pet. 20.11.26. | 08:44
Markus Tiram čeka novi ugovor, ali možda ne bude kakav je zamislio
Federiko Dimarko je dobio automatsko produženje ugovora do 2028. i čeka poziv na pregovore oko novog. Ugovor Hakana Čalhanoglua ističe, ali iako se mislilo da je završio avanturuu Interu sledeće nedelje ga čeka prva klupska ponuda za produžetak saradnje. Karlos Augusto je na pragu potpisivanja do 2031. godine. Markus Tiram, nalik Dimarku, još čeka da se klub oglasi.
Jer Markus Tiram svoje pošteno zarađuje. Prošle sezone 18 golova i devet asistencija, ove već šest komada uz četiri nameštena pogotka. U odsustvu Lautara Martineza preuzeo je na sebe najveći teret i očekuje da bud plaćen u skladu sa time.
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I tu dolazimo do problema.
Tiram naime ima ugovor do leta 2028, što znači da na zimu ulazi u poslednjih godinu i po dana. Traži sigurnost, a traži i povišicu. Uprava kluba jeste mu obećala novi ugovor, ali se na stadionu “Đuzepe Meaca” premišljaju oko cene. Francuz trenutno prima 6.000.000 evra neto po sezoni. Vlasnici kluba iz kompanije Ouktri u poslednje vreme su skloniji trendu da nude skromniji fiksni deo plate, a da bonusu za timske i individualne rezultate budu bogati.
Nije dakle problem u tih 6.000.000. Ali ne bi u Interu da oni budu zagarantovani ako Tiram ne bude igrao na trenutnom nivou. A, kad mu ugovor istekne 2028. imaće 31 godinu i mada Italijani obožavaju proverene fudbalere očigledno nisu baš spremni da ih plate kao u vreme dok su bili u zenitu. Gazeta delo Sport piše da se od Tirama očekuje da značajno spusti očekivanja, iako ne spada baš u kategoriju "vremešnih" igrača.
Uostalom, Pio Espozito je sve bolji, a ni Tiramu neće biti teško da kao slobodan igrač pronađe novi angažman. Mogao je i do sada da traži, jer ima ilaznu klauzulu u visini od 85.000.000 evra. Niko se doduše nije javio da je aktivira. Nastavak zajedničkog života sa Interom nije dakle nemoguće. Za manje novca. I duži ugovor.