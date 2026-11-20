I tu dolazimo do problema.

Tiram naime ima ugovor do leta 2028, što znači da na zimu ulazi u poslednjih godinu i po dana. Traži sigurnost, a traži i povišicu. Uprava kluba jeste mu obećala novi ugovor, ali se na stadionu “Đuzepe Meaca” premišljaju oko cene. Francuz trenutno prima 6.000.000 evra neto po sezoni. Vlasnici kluba iz kompanije Ouktri u poslednje vreme su skloniji trendu da nude skromniji fiksni deo plate, a da bonusu za timske i individualne rezultate budu bogati.

Nije dakle problem u tih 6.000.000. Ali ne bi u Interu da oni budu zagarantovani ako Tiram ne bude igrao na trenutnom nivou. A, kad mu ugovor istekne 2028. imaće 31 godinu i mada Italijani obožavaju proverene fudbalere očigledno nisu baš spremni da ih plate kao u vreme dok su bili u zenitu. Gazeta delo Sport piše da se od Tirama očekuje da značajno spusti očekivanja, iako ne spada baš u kategoriju "vremešnih" igrača.

Uostalom, Pio Espozito je sve bolji, a ni Tiramu neće biti teško da kao slobodan igrač pronađe novi angažman. Mogao je i do sada da traži, jer ima ilaznu klauzulu u visini od 85.000.000 evra. Niko se doduše nije javio da je aktivira. Nastavak zajedničkog života sa Interom nije dakle nemoguće. Za manje novca. I duži ugovor.