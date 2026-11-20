U Fajserv formu, Demijen Lilard očekivano se našao u centru pažnje. Pa još kad je počeo da rešeta, bilo je jasno da će ovo biti njegovo veče. Dve godine proveo je Dame Time u Baksima, no nije imao milosti za svoj bivši klub. Gurnuo ga je u još veći glib, nanevši mu 15. poraz u 16 utakmica. To je najslabiji start Baksa u 58 godina dugoj istoriji franšize.

Lilard je do 33 koša došao šutiravši 10/18 iz igre, 5/12 za tri, uz šest skokova i četiri izgubljene lopte. Odličnu podršku imao je u Skutu Hendersonu. On je postavio ovosezonski rekord sa 27 poena, dok je Džru Holidej dodao 22. Posebno značajan doprinos Holidej je imao u poslednjoj četvrtini, u kojoj je postigao 13 poena. Zanimljivo da je Tumani Kamara svih svojih 18 koševa ubacio u drugom poluvremenu...

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Meč je, inače, bio mnogo neizvesniji nego što konačan rezultat govori. Ekipe su se čak 20 puta smenjivale u vođstvu. Milvoki je u završnici čak uspeo da preokrene rezultat i povede 108:106, kada Holidej odgovorio s nekoliko važnih poena. Portland je ponovo preuzeo kontrolu i serijom 9:0 definitivno prelomio utakmicu. Presudilo je to što domaćin nije postigao nijedan poen u poslednja tri minuta.

Kod Baksa najefikasniji bio Tajler Hiro sa 19 poena. Ruki Nejt Ejment i Kasparas Jakučionis dodali su po 18. Ništa od toga nije pomoglo da se spreči 12. neuspeh u nizu, odnosno šesto uzastopno slavlje Portlanda protiv ovog rivala.

I Tauns se noćas veselio protiv svojih, u hali gde proveo punih devet sezona. Iskusni centar ubacio je 22 poena i na to dodao 12 skokova, četiri asistencije, uz dosta loš šut za tri poena - 2/8. Njegov tim u poslednjim trenucima umalo nije prokockao ogromnu prednost, koja je početkom treće deonice iznosila i do 19 razlike. Tauns je čak 17 od 22 koša ubacio u prvom delu. Značajnu pomoć imao je u Džejlenu Bransonu (završio sa 21 poenom i sedam asistencija, za tri 4/5), te od Odži Anunobija (15 poena). Dvocifreni su bili još Džoš Hart (11) i Lendri Šamet (10).

Poput Baksa, ni šampion nije uspeo da poentira u finišu (tri i po minuta bez koša), što je Minesoti otvorilo vrata preokreta. Ipak, malo joj je nedostajalo. Nekoliko prilika bilo je za izjednačenje. Ajo Dosunmu je trojkom spustio na samo tri poena zaostatka, da bi Lamelo Bol na devet sekundi do kraja propustio šansu da donese produžetak. Bol je meč završio sa 15 poena. Bolji od njega bio je Džonatan Kuminga, koji se vratio posle dvomečnog odsustva zbog povrede ramena - ubacio je 23 poena.

Najzaslužniji za novi trijumf San Antonio Sparsa bio je - a ko drugi do - Viktor Vembanjama. Francuz je još jednom demonstrirao zbog čega ga smatraju jednim od najdominantnijih igrača lige. Postigao je 32 poena i upisao 11 skokova. Stefon Kasl je na 21 poen 'nakalemio' sjajnih 12 asistencija, a Džulijan Šempeni brojao do 20 poena. Izostanak povređenog Diliona Harpera tako se nije naročito osetio...

Sparsi su tokom druge četvrtine imali lepih 14 poena prednosti. Činilo se da sigurno gaze ka pobedi, ali Klipersi su uspeli da se vrate u meč i u trećoj deonici čak povedu sa šest razlike. Pred poslednjih 12 minuta domaćin je imao samo četiri poena prednosti (92:88), pa je bilo jasno da sledi neizvesna završnica. Međutim kada je bilo najpotrebnije, Vembanjama i društvo ponovo su preuzeli kontrolu. Serijom 15:3 u poslednjih sedam minuta San Antonio je definitivno slomio otpor gostiju, a francuski as spektakularnim zakucavanjem podigao publiku na noge.

Kod Klipersa najefikasniji su bili Darijus Garland i Bruk Lopez sa po 23 poena. Maks Strus dodao je 18.

Ekipa iz Los Anđelesa nastavila je veoma loš niz na gostovanjima, pošto još nije uspela da upiše pobedu van svog parketa. San Antonio je, s druge strane, stigao do 13. pobede u poslednjih 14 mečeva.

A Memfis Grizlisi odlično igraju poslednjih nedelja. Pred svojim navijačima ubedljivo su savladali Golden Stejt - 126:98, što je njihova šesta pobeda u potonjih sedam utakmica. Tokom čitavog susreta Voriorsi nijednom nisu uspeli da povedu. To verovatno najbolje objašnjava nivo dominacije domaćina...

Džejlen Vels predvodio je pobednički sastav sa 22 poena, Sedrik Kauard dodao je 19, dok su Kameron Buzer i Olivije Maksans Prosper (kao rezervista) ubacili po 16. Vels je ubacio četiri trojke iz pet pokušaja, Kauard jednu više iz devet šuteva.

Memfis je već u prvom poluvremenu izgradio lepu prednost, a onda u trećoj četvrtini, činilo se, potpuno slomio otpor rivala. Iako je Golden Stejt u uvodnim minutima drugog poluvremena uspeo da priđe na šest poena zaostatka, domaćin je ubrzo dodao gas i pred poslednju deonicu otišao na plus 20.

Voriorsi su u Memfis stigli ozbiljno oslabljeni. Stef Kari propustio je četvrtu uzastopnu utakmicu zbog povrede trbušnog mišića, dok Drejmond Grin nije igra zbog problema sa desnim laktom. Bez najvažnijih igrača, gosti nisu uspeli da pronađu rešenje za raspoložene Grizlise. Ono što Stiva Kera treba posebno da brine jeste šut sa distance – njegovi momci pogodili su svega pet od 29 pokušaja za tri poena?!

Čarls Besi bio je najefikasniji u poraženom sastavu sa 16 poena i 13 skokova. Brendin Podžijemski i Vil Ričard sakupili po 15. Novi neuspeh za Voriorse posebno je bolan jer su tako završili mini turneju od pet mečeva bez pobede.

NBA - REZULTATI

Memfis - Golden Stejt 126:98

/Vels 22 - Besi 16/

Milvoki - Portland 114:124

/Hiro 19 - Lilard 33/

Minesota - Njujork 99:102

/Kunimga 23 - Tauns 22/

San Antonio - LA Klipers 124:112

/Vembanjama 32 - Garland i Lopez po 23/