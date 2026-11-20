Poslednji je bio baš davno, u Evroligi 2012. godine, dok je posebno zanimljiv onaj od pre 10 godina. Nije tada bilo glamura, niti Evrolige, dok je Parni valjak izgledao potpuno drugačije, bez bilo kakve zluradosti može se reći skromnije u odnosu na ono što je danas. Za one nostalgične, može s reći da je Partizan, koji je tada u premijernom izdanju FIBA Lige šampiona savladao turski tim, bio nešto čega se navijači kluba iz Humske sećaju sa setom, ali i sa ponosom jer su i ta, zaista teška vremena preživeli.

Tog 17. decembra Pionir nije bio pun kao svojevremeno dok se igrala Evroliga, ali oni najverniji ostali su uz klub koji je bio sve samo ne destinacija za koju su se igrači otimali. Na megdan favorizovanom timu iz Istanbula predvođeni te sezone sjajnim Vladimirom Štimcom, Kenanom Sipahijem, Kajlom Vimsom, Di Džej Strouberijem, Majklom Tompsonom i ostalima izašao je po imenima nikad skromniji, ali srcem nikad veći Partizan.

Na aut-liniji bio je Aleksandar Džikić, čovek koji slovi za ljubimca navijača Partizana zbog svoje harizme i aure, dok je na tom meču dominirao Novica Veličković. Nekadašnji kapiten isporučio je Bešiktašu 20 poena, a uz njega istakao se čovek koji je tu sezonu odigrao iznad nivoa tadašnjeg Partizana - Vilijam Hečer. Svi se sećaju kakav je majstor bio američki organizator igre, dok je tim sa Bosfora tada bacio na kolena sa 14 poena i sedam asistencija.

Foto: Starsport

Imena koja su tada nosila crno-beli dres moraju da budu upamćena, jer su to oni koji su se odvažili da u najtežim trenucima istorije Parnog valjka budu uz klub i brane za navijače najsvetije boje. Nikako ne sme da se zaboravi da su te večeri na parket Pionira istrčali još Branislav Ratkovica, Adin Vrabac, Stefan Birčević, Miloš Koprivica, Mihajlo Andrić, Stefan Pot, Kenan Karahodžić, Uroš Luković, Frenk Robinson, dok je najveća poveznica okršaja od kojeg se navršila puna decenija i ovog večerašnjeg Vanja Marinković.

Tada perspektivni 19-ogodišnjak, talentovani momak i neko od kojeg se mnogo očekuje u budućnosti, a danas kao kapiten koji je zaista bio tu svaki put kada je bilo teško u crno-belom taboru. Krvna slika Parnog valjka više nije ista, ali njegova suština jeste. Potrebno je bilo tada pobediti, pružiti barem zrno utehe i radosti svima onima koji su ostali uz klub, dok danas Partizan ima daleko veće, takmičarske motive, da potvrdi prednost domaćeg terena i vrati se na pobednički kolosek u Evroligi, gde se navijači nadaju da bi njihovi ljubimci mogli naprave nešto u šta gotovo niko nije verovao pre početka sezone.

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Neće biti lako, nije ni tada bilo. Pre 10 godina potrebno je bilo zadržati sjajnog Vladimira Štimca, zaustaviti paljbu Kajla Vilmsa, prodore Strouberija, a danas čini se da Alimpijević ima još više oružja nego tada Ufuk Sariča. Bešiktaš je skup moćnih pojedinaca, a ne samo trenutni bljesak. Moraće neko da uskoči u cipele Novice Veličkovića i pokaže Venjanu Gebrijelu da ne može da se šeta kroz reket. Spoljašnja linija mora da onesposobi Lonija Vokera i Skotija Vilbekina kao svojevremeno njihove prethodnike. Karlik Džons da zaigra kao svojevremeno Vilijam Hečer i izludi defanzivu rivala, a navijači da urade isto ono šta i pre 10 godina, veruju da njihov klub može da pobede. Padali su mnogi u Pioniru, uz dužno poštovanje rivalu, čak i znatno veći, pa tako može i taj Bešiktaš opet da padne, čisto da se ne kvari desetogodišnji jubilej.

Petak

19.30: (1,35) Efes (16,0) Asvel (3,70)

20.15: (1,80) Olimpijakos (15,0) Real Madrid (2,25)

20.30: (1,80) Barselona (15,0) Crvena zvezda (2,25)

20.45: (1,45) Partizan Mozzart Bet (16,0) Bešiktaš (3,20)

*** Kvote su podložne promenama