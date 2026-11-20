Fudbalska Srbija danas će gledati put Niona, gde će tačno u podne početi žreb za četvrtfinale, kao i za plej-aut Lige nacija. Orlovi su povlašćeni na žrebu, zajedno sa Hrvatskom, Danskom i Velsom. A, njihovi mogući protivnici su Slovenija, Bosna i Hercegovina, Mađarska i Republika Irska.

Dakle, tri od četiri su šanse da Srbiju u martu čeka neko kratko putovanje u komšiluk, računajmo tu i Sloveniju, iako se ne dodirujemo granicama.

Činjenica je da posrnuli Orlovi nisu favoriti ni protiv jedne od ove četiri reprezentacije. I protiv svake od njih imaju specifičnu istoriju međusobnih duela.

Recimo, kada je Slovenija u pitanju, od raspada velike Jugoslavije naša zemlja, bilo da se zvala SR Jugoslavija, Srbija i Crna Gora ili samo Srbija, odigrala je devet utakmica protiv ovog rivala i dobila – jednu. I izgubila – jednu. Čak sedam puta je bilo nerešeno. Poslednji susret je bio na Evropskom prvenstvu 2024. godine, kada je Luka Jović golom u poslednjem minutu spasao Orlove poraza (1:1).

Slovenija je odigrala dosta dobar ciklus u Ligi nacija B, završila je kao druga u grupi, iza Švajcarske, a ispred Škotske i Makedonije.

Drugi eks-ju tim među nepovlašćenima je Bosna i Hercegovina. Tim koji je posle serije loših rezultata, a dolaskom Sergeja Barbareza za selektora, doživeo preporod, plasirao se na Svetsko prvenstvo, a imao je i sada dobar ciklus u Ligi nacija. BiH je završila u grupi iza Švedske, a ispred Poljske i Rumunije.

Sa selekcijom BiH samostalna Srbija do sada nije igrala, ali je kao SRJ i SCG imala tri susreta. I upisala je dve pobede i remi. Pamte se okršaji u kvalifikacijama za Mundijal 2006. godine, kada je u Sarajevu bilo 0:0, a na Marakani 1:0.

U doba selektora Piksija Stojkovića igrala je Srbija i sa Mađarskom. Poslednja dva duela su bila u kvalifikacijama za prošlo Evropsko prvenstvo. I oba meča su dobile naše severne komšije – oba puta sa 2:1.

Mađari su imali “penal” u poslednjem kolu Lige nacija da izbore direktan povratak u A klasu, ali nisu kod kuće pobedili Severnu Irsku, koja je prošla u elitno društvo. Ta grupa B2 je bila užasno teška za gledanje, igrale su u njoj još Ukrajina i Gruzija i od 12 odigranih utakmica, na samo dve su viđena tri gola.

Poslednji mogući protivnik Srbije je Republika Irska. Takođe tim sa kojim smo igrali u skorije vreme. Ponovo se vraćamo na Dragana Stojkovića, jer je njegov mandat na klupi Orlova počeo pobedom nad Ircima na Marakani – 3:2. Kasnije u Dablinu je bilo 1:1. Upravo taj remi na Ostrvu “primorao” je Srbiju da napadne Portugaliju u Lisabonu u poslednjem kolu kvalifikacije i ta pobeda donela je direktan plasman na Svetsko prvenstvo u Katar.

Republika Irska je grupu završila kao druga iza Austrije, a ispred takozvanog Kosova i Izraela.

Posle žreba za baraž Lige nacija obaviće se izvlačenje parova četvrtfinala. Povlašćeni su Engleska, Portugalija, Francuska i Nemačka, dok su sa druge strane Španija, Belgija, Holandija i Norveška. Timovi koji su bili u istoj grupi u osnovnom delu ne mogu da se sastanu u četvrtfinalu.