Sve plate u Bajernu: Kejn pomerio istorijske granice, šestorica idu do 20.000.000! Kim plaćeniji od Olisea i Dijaza
Vreme čitanja: 3min | pet. 20.11.26. | 08:40
Najtalentovaniji u najslabijem platnom razredu
Bajern Minhen godinama unazad - verovatno i decenijama - spada u ekonomski najzdravije klubove na svetu. Tome je u velikoj meri doprinela finansijska politika (brižljivo vođenje računa oko platnih razreda, odnosno patmeno poslovanje na fudbalskoj pijaci), ali to Bavarce nije učinilo manje atraktvnim i primamljivim najvećim zvezdama, pošto svakako spadaju u najbolje platiše na planeti.
To potvrđuje i novo istraživanje Bilda, koji je izašao u javnost s procenama zarade svih prvotimaca nemačkog šampiona, i tom prilikom otkrio da čak šest asova na godišnjem nivou zarađuje oko 20.000.000 evra ili više.
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Povod za celu priču predstavljalo je nedavno produženje ugovora Harija Kejna, odnosno prilično odugovlačenje s istim, iako su obe strane tvrdile kako zapravo nema nikakvih zastoja u pregovorima, niti sumnje da će do nastavka saradnje doći. U prvi mah bilo je reči da će zvanično najbolji igrač planete ostati na dosadašnjim primanjima (s bonusima oko 25.000.000 evra), međutim izgleda da je u završnim pregovorima Englez ipak uspeo da 'izboksuje' veći iznos.
Prema Bildovim tvrdnjama, po novom ugovoru (do 2029. godine), Kejn će moći da inkasira do 29.000.000 evra, čime je postao najplaćeniji igrač u istoriji Bundeslige. Odmah iza nalazi se Džamal Musijala, koji po ugovoru iz februara prošle godine prima oko 25.000.000 sa bonusima.
Sledi grupa od četiri igrača čija primanja mogu da idu do 20.000.000 evra i to su Manuel Nojer, Jozua Kimih, Dajo Upamekano i Alfonso Dejvis. Zbog plata nekih od ovih momaka, Maks Eberl , kao šef sportskog sektora, bio je na ozbiljnom udaru Nadzornog odbora prethodnih meseci. Bilo je čak pitanje da li će dobiti novi ugovor, ali nakon što je izgladio odnose sa Ulijem Henesom i Karl Hajncom Rumenigeom, paraf je ipak pao u avgustu ove godine.
Potonje kritike odnose se uglavnom na sve slabiji doprinos Džamala Musijale usled učestalih povreda, pa je Henes otvorio pitanje njegovog statusa u budućnosti i opravdanosti njegovih ogromnih primanja...
Posebno zanimljiv podatak u ovoj objavi Bilda tiče se zarade korejskog štopera Kim Min Džaea, koji više sedi na klupi nego što igra. Istina, nekada najbolji defanzivac Serije A značajno je podigao nivo forme ove jeseni, ali to i dalje 'ne pokriva' njegovih 17.000.000 evra na godišnjem nivou?! Kim tako više inkasira od Majkla Olisea i Luisa Dijaza, čija primanja ne prelaze 14.000.000.
Uglavnom standardni štoper Jonatan Ta i univerzalac Konrad Lajmer primaju oko 12.000.000, procenjena plata Serža Gnabrija je između 10 i 15 miliona, a onda sledi grupa igrača što zarađuje u rasponu od pet do osam miliona i u njoj su Aleksandar Pavlović, Josip Stanišić, Tom Bišof, novajlije Natanijel Braun i Ismael Saibari, drugi golman Jonas Urbig i Japanac Hiroki Ito.
Među najslabije plaćenim igračima nalazi se trenutno najveći talenat Bajerna Lenart Karl. On godišnje može da dobaci do 2.500.000 evra.
Treba imati u vidu da su sve cifre izražene u bruto iznosima, odnosno da se u Nemačkoj na ovako visoke prihode primenjuje granična stopa poreza na dohodak od 45 odsto. Uz to, obračunava se i solidarni dodatak od 5,5 odsto. Kada se sve to odbije na računima igrača završi otprilike polovina navedenih suma, ili nešto više u slučajevima gde postoje određene poreske olakšice.
SVE ZARADE FUDBALERA BAJERN MINHENA
Hari Kejn – 29.000.000 evra
Džamal Musijala – više od 25.000.000 evra
Manuel Nojer – oko 20.000.000
Jozua Kimih – oko 20.000.000
Dajo Upamekano – oko 20.000.000
Alfonso Dejvis – do 20.000.000
Kim Min Dže – 17.000.000
Majkl Olise – 14.000.000
Luis Dijaz – 14.000.000
Serž Gnabri – između 10.000.000 i 15.000.000
Jonatan Ta – oko 12.000.000
Konrad Lajmer – do 12.000.000
Josip Stanišić – 8.000.000
Aleksandar Pavlović – 8.000.000
Tom Bišof – između 5.000.000 i 7.000.000
Natanijel Braun – između 5.000.000 i 7.000.000
Jonas Urbig – između 5.000.000 i 7.000.000
Ismael Saibari – između 5.000.000 i 7.000.000
Hiroki Ito – između 5.000.000 i 7.000.000
Saša Boe – 3.000.000
Lenart Karl – 2.500.000
Sven Ulrajh – 1.000.000
Bara Sapoko Endiaje – 500.000
Tim Binder – 500.000
David Santos Daiber – 500.000