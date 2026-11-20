To potvrđuje i novo istraživanje Bilda, koji je izašao u javnost s procenama zarade svih prvotimaca nemačkog šampiona, i tom prilikom otkrio da čak šest asova na godišnjem nivou zarađuje oko 20.000.000 evra ili više.

Bajern Minhen godinama unazad - verovatno i decenijama - spada u ekonomski najzdravije klubove na svetu. Tome je u velikoj meri doprinela finansijska politika (brižljivo vođenje računa oko platnih razreda, odnosno patmeno poslovanje na fudbalskoj pijaci), ali to Bavarce nije učinilo manje atraktvnim i primamljivim najvećim zvezdama, pošto svakako spadaju u najbolje platiše na planeti.

Povod za celu priču predstavljalo je nedavno produženje ugovora Harija Kejna, odnosno prilično odugovlačenje s istim, iako su obe strane tvrdile kako zapravo nema nikakvih zastoja u pregovorima, niti sumnje da će do nastavka saradnje doći. U prvi mah bilo je reči da će zvanično najbolji igrač planete ostati na dosadašnjim primanjima (s bonusima oko 25.000.000 evra), međutim izgleda da je u završnim pregovorima Englez ipak uspeo da 'izboksuje' veći iznos. Prema Bildovim tvrdnjama, po novom ugovoru (do 2029. godine), Kejn će moći da inkasira do 29.000.000 evra, čime je postao najplaćeniji igrač u istoriji Bundeslige. Odmah iza nalazi se Džamal Musijala, koji po ugovoru iz februara prošle godine prima oko 25.000.000 sa bonusima.

Sledi grupa od četiri igrača čija primanja mogu da idu do 20.000.000 evra i to su Manuel Nojer, Jozua Kimih, Dajo Upamekano i Alfonso Dejvis. Zbog plata nekih od ovih momaka, Maks Eberl , kao šef sportskog sektora, bio je na ozbiljnom udaru Nadzornog odbora prethodnih meseci. Bilo je čak pitanje da li će dobiti novi ugovor, ali nakon što je izgladio odnose sa Ulijem Henesom i Karl Hajncom Rumenigeom, paraf je ipak pao u avgustu ove godine. Potonje kritike odnose se uglavnom na sve slabiji doprinos Džamala Musijale usled učestalih povreda, pa je Henes otvorio pitanje njegovog statusa u budućnosti i opravdanosti njegovih ogromnih primanja... Posebno zanimljiv podatak u ovoj objavi Bilda tiče se zarade korejskog štopera Kim Min Džaea, koji više sedi na klupi nego što igra. Istina, nekada najbolji defanzivac Serije A značajno je podigao nivo forme ove jeseni, ali to i dalje 'ne pokriva' njegovih 17.000.000 evra na godišnjem nivou?! Kim tako više inkasira od Majkla Olisea i Luisa Dijaza, čija primanja ne prelaze 14.000.000.