Kad je lovac postao lovina: Ponižavajućih 12 odsto i kukavičke izmene Tomasa Tuhela

Toliko sabijenih da je Džud Belingem u momentu kada Lionel Mesi šalje loptu do Enca jedno desetak metara udaljen od Fernandeza . Krenuo je on u blok, previše je daleko bio.

Jer opšti je utisak da je sinoćnji poraz u polufinalu Mundijala upravo Tuhel izazvao. Onog trenutka, a beše to 72. minutu, kada je umesto strelca prvog gola Entonija Gordona na teren poslao defanzivca Ezru Konsu , da bi već u 82. izveo iz igre i Risa Džejmsa i Deklana Rajsa i u vatru gurnuo još dvojicu odbrambenih fudbalera Dena Burna i Nika O’Rajlija .

Argentina je pogodila i mada je utakmica bila daleko od izgubljene, nekako se videlo u kom smeru sve ide. Lautaro Martinez je u 92. minutu okrenuo rezultat na 2:1, tek tada Tuhel na teren šalje Markusa Rašforda i Ajvana Tonija…

Kasno. Kukavički. A, to je pridev koji Englezi nikako ne vole uz svoje fudbalere.

“Urušili smo se, a počelo je od odluka trenera. Bio je previše pasivan. Protiv ovakvog tima, protiv svetskog šampiona, ne možeš da se provučeš s tim. Osetio sam odmah posle tih izmena na 1:0 da, ako Argentina postigne gol, nećemo izdržati ni do produžetaka. Ako si napadač na terenu, vodiš sa 1:0 i vidiš kakve izmene vrši tvoj trener, gubiš veru. Onda počneš da razmišljaš: ‘Oh, sad ćemo morati dugo da branimo pozadi, kako ćemo da se izvučemo?’ To je panika. Prava panika. A ako rivalu ovog nivoa daš da se sa loptom vrte oko tvog kaznenog prostora pre ili kasnije će da ga daju”, komentarisao je posle meča legendarni Vejn Runi.

(1,95) Francuska (3,85) Engleska (3,75)

On je bio samo prvi. Kompletna ostrvska javnost obrušila se na Tuhela zbog tih izmena. Gotovo bez izuzetaka, svi su procenili da je baš nemački strateg izgubio utakmicu sa Argentinom.

“Pogledajte pobedu Španije u prvom polufinalu. To je hrabrost. Onda pogledajte Englesku. Koja je razlika? Bolji smo tim od Argentine, u to nemam nikakve sumnje. Ali smo zaslužili ovaj poraz. U stvari, moglo je da bude i 4:1. Kakvu poruku šalješ kada na 1:0 šalješ trojcu defanzivaca na teren? Dok ne budemo shvatili da je hrabrost kontrolisati posed pod pritiskom, a ne nabijati loptu na palac, uvek će ovako da se završava”, oštar je Majkl Oven, još jedan bivši reprezentatiac.

(©Reuters)

Lista kritičara tu se ne završava.

“Geret Sautgejt je trpeo žestoke kritike zbog toga kako je Engleska u velikim utakmicama zatvarala radnju čim bi povela, a ne vidim da se ovde nešto promenilo. Mislim da je Tomas Tuhel shvatio da ne veruje u ovaj tim. Da nije verovato u njihovu sposobnost da Argentini zadaju još neki udarac”, nastavio je nekada reprezentativni golman Džo Hart.

U istom maniru i druga velika imena engleskog fudbala.

“Jedno je kad čuvaš prednost protiv Meksike ili Norveške, oni jednostavno nisu toliko kvalitetni kao Argentina u smislu toga koliko su dobri na lopti, koliko su sposobni da te kazne. Tuhel je rano, veoma rano otvorio karte i to mu se obilo o glavu”, rekao je Alan Širer, dok se Kris Saton nadovezao.

“Ovo je bila trenerska katastrofa Tomasa Tuhela. Ne možeš da očekuješ da se 30 minuta braniš protiv rivala kvaliteta Argentine. Sve je ovo do trenera. On je napravio te izmene. Bio je negativan. I zato pitam: kako sada da veruješ da je Tomas Tuhel čovek koji će da povede ovaj tim napred?”

U Fudbalskom savezu Engleske veruju. Tuhel je nedavno produžio ugovor do Evropskog prvenstva 2028. koje će se održati baš u Engleskoj (i Škotskoj, Velsu i Irskoj). Sam Tuhel je odmah posle meča rekao da ne razmišlja o odlasku. Preterano bi bilo reći da se obrukao na Svetskom prvenstvu. Polufinale nije mala stvar. Ali cela država je sanjala prvo finala još od kultne 1966. Imali su kvalitet u igračkom kadru. Sada će se dobar deo javnosti pitati jesu li imali i trenera za pohod na svetsku krunu?

(©Reuters)

A, šta sam Tuhel kaže o tim izmenama?

“Odmah posle datog gola su nam napravili veliku šansu (to je ono uklizavanje Đeda Spensa, prim.aut). Odlučili smo da se prešaltamo na odbranu sa petoricom, jer su Argentinci dobili svaki vazdušni duel, uporno su slali centaršuteve i zato smo želeli da zatvorimo te rupe, da budemo jaki u vazduhu. I pre tih izmena, odmah posle našeg gola, dozvolili smo im previše centaršuteva, previše šansi. Želeli smo da pomognemo. Naravno, odgovornost je na treneru i kada ne ispadne dobro lako je reći da smo pogrešili… Kad izgubiš, kritikuju te. To je jednostavno tako. A, niko ne može da zna šta bi se desilo da smo odlučili drugačije. Ne mogu da lomim glavu o tome. Ja sam odgovoran za odluke, tako da prihvatam i kritike”, nemušto se branio Nemac.

Ima istine u tome da se Engleska povukla odmah posle tog Gordonovog gola u 55. minutu. Tuhelova prva izmena napravljena je u 72, druge dve, rekosmo već, u 82. Još pre te prve je Džordan Pikford fenomenalno reagovao na udarac glavom Nika Gonzalesa. To je bila izmena Lionela Skalonija. Njegovi potezi napravili su razliku.

Tuhelovi nisu. Gotovo neverovatno zvuči podatak da su Englezi između tog Gordonovog gola i pogotka Martineza (od 55. do 92. minuta dakle) loptu imali u nogama u samo 12 odsto vremena?! U 31 minut između Gordonovog i gola Enca Fernandeza za izjednačenje, Englezi su imali samo devet dodira u poslednjoj trećini terena, čak 165 manje od Argentinaca.

(©Reuters)

Sigurno je da ima i do igrača i nije slučajno Hari Kejn rekao da su momci bili pripremljeni za svaki scenario i da je posle gola za vođstvo plan bio da krenu po drugi, ali…

“Da li zbog toga što su oni napadali sa više igrača ili zato što nismo mogli da im pariramo čovek na čoveka… ali posle našeg gola napadali su nas u talasima i mi smo samo pokušavali da zadržimo glavu iznad vode. Branili smo se, ali nije bilo dovoljno”.

Činjenica je ipak da su oni najopasniji naleti Gaučosa usledili tek posle Tuhelovih izmena. I jeste to sigurno i logična posledica posle perioda dominacije na terenu, ali kako kaže i sam selektor Argentine Lionel Skaloni…

“Protivnik je posumnjao u sebe. Mi smo osetili krv i krenuli. Svi smo to osetili”.

Golman Dibu Martinez potvrđuje…

“Jesmo osetili. Osetili smo da su se povukli. I da se sve više povlače, umesto da krenu napred. Nekad i kad pobeđuješ moraš da nastaviš da napadaš. Ne možeš da promeniš plan igre. Mislim da oni to jesu uradili kada su ubacili te dodatne defanzivce” .

I može Tuhel da priča šta hoće, ali ovaj poraz ide njemu na dušu, a u Engleskoj je prilično popularan postao jedan stari klip Seska Fabregasa kako objašnjava novinaru…

“Ako vodiš 1:0 na primer, i izvučeš vezistu ili napadača, a u poslednjih 10 ili 15 minuta uvedeš defanzivca i igraš sa petoricom pozadi odjednom, jer si sa strane video da rival igra jako visoko sa bekovima, ili štagod… Igrači vide šta si uradio. Automatski promene razmišljanje: ‘O, trener hoće da se branimo’. Povučeš se. Tako privlačiš pritisak, bukvalno pozivaš protivnika da te napadne. Neki put će da upali, da sevne kontra i da daš drugi gol. Ali u 80 ili 90 odsto slučajeva će da ti se obije o glavu”.

Tuhelu se obilo jako. I boleće još dugo.

FINALE

Nedelja, 21.00: (2,40) Španija (3,00) Argentina (3,70)

UTAKMICA ZA TREĆE MESTO

Subota, 23.00: (1,95) Francuska (3,85) Engleska (3,75)