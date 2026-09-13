Kad neće, onda neće: Blagojević nikako da pobedi

Bili su izraziti autsajderi, očekivalo se da Krasnodar ostvari rutinsku pobedu i zadrma stolicu Srđanu Blagojeviću, međutim... Srpski trener mogao je da napravi malo čudo u gostima, samo je Krasnodar mnogo jači i na gurku je uspeo da postigne taj izjednačujući gol. Poveli su gosti golom Maradišvilija u 13. minutu i onda su se samo povukli, očekivano. Poništen je gol Baćiju u 16. minutu zbog ofsajda, krenule su tuče i faulovi konstantni i Akron je igrao maltene na život i smrt.

Tvrdo, nezainteresovanost za loptu i bilo šta, samo da se održi prednost. Što je i logično kada daleko slabiji tim ode u goste mnogo jačoj ekipi i kada ima vođstvo. Branili su se muški i junački, pokušavali su da nađu Tedića svaki put napred, mada se nije snašao nekada jedan od najtalentovanijih srpskih fudbalera u napadu. Borio se i trudio se, međutim nije bilo ni njegovo veče.

Taman da izdrži Akron i na kraju – šteta. Pogađa Boseli za izjednačenje, pa je Akron umesto pobede grčevito branio bod, odugovlačio, valjao se i na kraju ga odbranio.

Realno dobar rezultat na ovakvom gostovanju, ali i dalje pobede nema posle osam kola...