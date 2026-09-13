Kad neće, onda neće: Blagojević nikako da pobedi
Vreme čitanja: 2min | ned. 13.09.26. | 20:53
Zamalo veliki skalp, izvukao se Krasnodar u završnici
Gotovo iz kola u kolo da može da se upotrebi jedno te isto – Srđan Blagojević nema sreće. Sem što je pobedio CSKA usred Moskve u Kupu Rusije, nikako da savlada nekog u tamošnjoj Premijer ligi i konstantno kada vodi, izmiče mu pobeda na neverovatne načine, uglavnom u završnici. Akron je jedan od dva tima koji nema pobedu u dosadašnjem toku šampionata, pošto još nije slavio ni poslednjeplasirani Fakel. Kad neće, onda neće.
Otišao je Akron kao autsajder u goste Krasnodaru, trenutno lideru u ruskom prvenstvu, ali pobeda nije mogla da dođe. Izvukao se Krasnodar nekako, pošto je utakmica završena 1:1 (0:1) i gol su dali taman pred nadoknadu. Izbegli su prvi poraz u prvenstvu i sprečili tim iz Toljatija da ostvari prvu pobedu. Stvarno nema sreće bivši trener Partizana.
Izabrane vesti
Bili su izraziti autsajderi, očekivalo se da Krasnodar ostvari rutinsku pobedu i zadrma stolicu Srđanu Blagojeviću, međutim... Srpski trener mogao je da napravi malo čudo u gostima, samo je Krasnodar mnogo jači i na gurku je uspeo da postigne taj izjednačujući gol. Poveli su gosti golom Maradišvilija u 13. minutu i onda su se samo povukli, očekivano. Poništen je gol Baćiju u 16. minutu zbog ofsajda, krenule su tuče i faulovi konstantni i Akron je igrao maltene na život i smrt.
Tvrdo, nezainteresovanost za loptu i bilo šta, samo da se održi prednost. Što je i logično kada daleko slabiji tim ode u goste mnogo jačoj ekipi i kada ima vođstvo. Branili su se muški i junački, pokušavali su da nađu Tedića svaki put napred, mada se nije snašao nekada jedan od najtalentovanijih srpskih fudbalera u napadu. Borio se i trudio se, međutim nije bilo ni njegovo veče.
Taman da izdrži Akron i na kraju – šteta. Pogađa Boseli za izjednačenje, pa je Akron umesto pobede grčevito branio bod, odugovlačio, valjao se i na kraju ga odbranio.
Realno dobar rezultat na ovakvom gostovanju, ali i dalje pobede nema posle osam kola...