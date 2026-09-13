Da je Aleksandar Jovanović branio, možda Galata večeras ne bi pretekla Bešiktaš

Nije navikao četvorostruki uzatopni šampion Turske da gubi bodova na takozvanim "malim" utakmicama u Superligi Turske. Ipak, već u prvom kolu tekućeg šampiona debitant Čorum otkinuo je bodove Galatasaraju, a na sve to su istanbulski Lavovi izgubili i prvo kolo Lige šampiona od lisabonskog Sportinga. Zato bi svi mogući alarmi bili popaljeni na RAMS Parku da je tim Okana Buruka večeras kiksnuo i protiv Kodžaelija.

I zaista, da je Kodžaeli mogao da ima na golu svog prvog čuvara mreže Aleksandra Jovanovića (ne brani zbog povrede kolena), možda bi veliko iznenađenje i bilo viđeno. Držao se do 71. minuta Kodžaeli, stajalo je na semaforu 0:0, a onda je Abdulkerim Bardakči šutirao sa skoro 25 metara u nedostatku boljih rešenja. Jeste udarac Bardakčija bio izuzetno snažan, ali je utisak da je golman Kodžaelija Serhat Oztasdelen morao bolje da interveniše. Lopta je 22-godišnjaku prošla praktično kroz ruke (gol pogledajte OVDE). Galata je bez povređenog Viktora Osimena zadržala minimalno vođstvo, pobedila 1:0 (0:0) i tako došala do 13. boda u sezoni, čime je na liderskoj poziciji pretekla Bešiktaš, koji je osvojio 12.