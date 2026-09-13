Da je Aleksandar Jovanović branio, možda Galata večeras ne bi pretekla Bešiktaš
Vreme čitanja: 2min | ned. 13.09.26. | 21:18
Šampion Turske se mučio protiv Kodžaelija, ali je u 71.minutu lopta prošla kroz ruke golmana
Nije navikao četvorostruki uzatopni šampion Turske da gubi bodova na takozvanim "malim" utakmicama u Superligi Turske. Ipak, već u prvom kolu tekućeg šampiona debitant Čorum otkinuo je bodove Galatasaraju, a na sve to su istanbulski Lavovi izgubili i prvo kolo Lige šampiona od lisabonskog Sportinga. Zato bi svi mogući alarmi bili popaljeni na RAMS Parku da je tim Okana Buruka večeras kiksnuo i protiv Kodžaelija.
I zaista, da je Kodžaeli mogao da ima na golu svog prvog čuvara mreže Aleksandra Jovanovića (ne brani zbog povrede kolena), možda bi veliko iznenađenje i bilo viđeno. Držao se do 71. minuta Kodžaeli, stajalo je na semaforu 0:0, a onda je Abdulkerim Bardakči šutirao sa skoro 25 metara u nedostatku boljih rešenja. Jeste udarac Bardakčija bio izuzetno snažan, ali je utisak da je golman Kodžaelija Serhat Oztasdelen morao bolje da interveniše. Lopta je 22-godišnjaku prošla praktično kroz ruke (gol pogledajte OVDE). Galata je bez povređenog Viktora Osimena zadržala minimalno vođstvo, pobedila 1:0 (0:0) i tako došala do 13. boda u sezoni, čime je na liderskoj poziciji pretekla Bešiktaš, koji je osvojio 12.
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Inače, utakmicu je obeležilo i to što su se Rafael Leao i Deniz Gul prvi put našli u startnoj postavi. Leao i Gul, koji su pojačali Galatasaraj u letnjem prelaznom roku, prethodno su ulazili sa klupe na prvenstvenom meču protiv Bašakšehira i u Ligi šampiona protiv Sportinga.
Mogao je Galatasaraj do vođstva i ranije. Lukas Toreira uputio je snažan udarac sa distance, a golman Kodžaelija nije uspeo da ukroti loptu iz prvog pokušaja. Deniz Gul je natrčao i šutirao, lopta je odskočila, a potom je Leao glavom pogodio stativu. Na odbijenu loptu ponovo je naleteo Deniz Gul i poslao je u mrežu. Međutim, tada se aktivirala VAR soba i pozvala glavnog sudiju Atilu Karaoglana da pogleda snimak na monitoru. Karaoglan je procenio da je nakon Toreirinog šuta golman Serhat već imao kontrolu nad loptom na zemlji u momentu kada ga je Deniz Gul udario, te je dosudio faul u korist Kodžaelija i poništio pogodak.
TURSKA 1 – 5. KOLO
Petak
Bešiktaš - Erzurum 3:0 (2:0) MOZZART RELAX
/Topču 21, Trosard 27, Kirtaj 81ag/
Subota
Ejup – Rize 0:2 (0:1)
/Sove 21, Bulut 90+2/
Samsun – Čorum 1:5 (1:3)
/Tomason 5 – Ramirez 1, 71, Under 10, 15, Kiziridis 69/
Konja - Trabzon 1:0 (1:0)
/Tot 2/
Alanja - Geztepe 2:2 (0:1)
/Fernandes 63, Makuta 75 - Raldnej 28, Žuan pen 73/
Nedelja
Genčlerbirligi - Kasimpaša 1:2 (1:0)
/Dijabate 23 - Benedičak 79, Jalčin 90+4
Galatasaraj - Kodžaeli 1:0 (0:0)
/Bardakči 71/
Amed - Bašakšehir 5:0 (0:0)
/Bajram ag 45+1, Orban 51, 55, 74, Dijanje 83/
Ponedeljak
19.00: (6,00) Gazijantep (4,00) Fenerbahče (1,57)
***kvote su podložne promenama