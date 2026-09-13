Pavlidis, a ko bi drugi? Benfika se izvukla pred derbi sa Portom
Vreme čitanja: 3min | ned. 13.09.26. | 21:07
Grk postigao već osam golova u prvih šest kola Primeire
Možda je ovo „izvukla“ iz naslova prejaka reč, jer svakako je Benfika bila bolja od Žil Visentea i zaslužila je trijumf, ali sat je već počeo da otkucava poslednje minute utakmice kada se pojavio, a ko bi drugi, Vangelis Pavlidis i svojim drugim pogotkom na meču, a već osmim od početka šampionata, doneo preokret i tri boda kao uvertiru za derbi sa Portom u narednom kolu – 3:1.
Nestvaran je Grk, nestvaran! U šest odigranih kola, nije bio strelac samo protiv Maritima. Na ostalih pet mečeva – osam golova, plus dve asistencije. Ove večeri, mogao je bar još dva da zabije, jer je promašivao čak i iz nekih situacija koje njemu nisu svojstvene. Na primer, glavom preko gola sa dva metra udaljenosti.
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Ali, bio je tu da majstorijom u 27. minutu izved svoj tim iz rezultatskog minusa, a onda i da sigurnom realizacijom najstrože kazne u 88. preokrene rezultat. Pobedu je potvrdio Prestijani u trećem minutu sudijske nadoknade, sjajnim prodorom i neodbranjivim udarcem. Isti igrač pogodio je okvir gola u 86. minutu, malo pre penala.
Žil Visente je prvi „zapucao“. Bila je to školski izvedena kontra i lopta koja je kroz sredinu pocepala odbranu domaćina. Sjajan pas Martinsa i pravovremeno utrčavanje Ernandeza.
Najlepši trenutak na meču bio je Pavlidisov prvi pogodak. Lopta mu se malo srećno odbila, ali je to bila i demonstracija osećaja za gol grčkog napadača, a onda i tako elegantna završnica – samo je bocnuo loptu i prebacio golmana Žil Visentea.
Napadal je Benfika, trener Marko Silva vršio je ultraofanzivne izmene, išao na sve ili ništa i dobio – sve. Ali, pravi ispiti tek predstoje. U sredu protiv Milana na startu Lige Evrope, a onda i u nedelju protiv Porta.
PRIMEIRA, 6. KOLO
Subota
Nasional - Alverka 1:3 (0:3)
/Djalo 81 - Čisumba 34, Sankare 36, 42/
Kasa Pija - Porto 1:4 (1:1)
/Arauho 43 pen - Silva 45+3, Kivior 60, Sainz 66, Himenez 90+1 pen/
Akademiko - Vitorija Gimarais 2:1 (0:0)
/Gohi 53, Buldini 90+3 - Nogeira 67/
Nedelja
Benfika - Žil Visente 3:1 (1:1)
/Pavlidis 29, 88 pen, Prestijani 90+3 - Ernandez 7/
Aruka - Santa Klara 1:2 (0:2)
/Pasiensija 22, Tavares 36 - Barbero 47/
Famalikao - Sporting Lisabom
Ponedeljak
19.45 (2.70) Rio Ave (3.35) Estrela Amadora (2.60)
21.15 (2.40) Moreirense (3.25) Maritimo (3.05)
21.45 (1.43) Braga (4.60) Estoril (7.25)
***Kvote su podložne promenama