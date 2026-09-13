Pavlidis, a ko bi drugi? Benfika se izvukla pred derbi sa Portom

Možda je ovo „izvukla“ iz naslova prejaka reč, jer svakako je Benfika bila bolja od Žil Visentea i zaslužila je trijumf, ali sat je već počeo da otkucava poslednje minute utakmice kada se pojavio, a ko bi drugi, Vangelis Pavlidis i svojim drugim pogotkom na meču, a već osmim od početka šampionata, doneo preokret i tri boda kao uvertiru za derbi sa Portom u narednom kolu – 3:1.

Nestvaran je Grk, nestvaran! U šest odigranih kola, nije bio strelac samo protiv Maritima. Na ostalih pet mečeva – osam golova, plus dve asistencije. Ove večeri, mogao je bar još dva da zabije, jer je promašivao čak i iz nekih situacija koje njemu nisu svojstvene. Na primer, glavom preko gola sa dva metra udaljenosti.