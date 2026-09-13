Kerik pao u vatru: Kako možete da kažete da Enco nije uticao na igru?! Nepojmljivo, zapanjujuće…

Preko jednog časa Mančester junajted je imao igrača više u gradskom derbiju i izgubio je od Sitija sa 1:0. Pogodio je dve stative, zatresli su ih Markus Rašford i Kobi Mejnu, ali je premalo pravih šansi stvorio od isključenja Fila Fodena, a ubacivanje Erlinga Halanda ispostavilo se kobnim.

Joško Gvardiol je zavrnuo, lopta je pogodila Patrika Dorgua i otišla u peterac i sačekao ju je Erling Haland. Snašao se napadač Mančester Sitija u kaznenom prostoru i načekao se da gol bude potvrđen. Izvlačene su linije, po njima nije bio u ofsajdu, ali u celoj priči nešto drugo kopka Majkla Kerika…