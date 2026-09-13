Kerik pao u vatru: Kako možete da kažete da Enco nije uticao na igru?! Nepojmljivo, zapanjujuće…
Vreme čitanja: 2min | ned. 13.09.26. | 21:34
„Mesto gde su povukli liniju bilo je malo sumnjivo“, poručio je trener Mančester junajteda
Preko jednog časa Mančester junajted je imao igrača više u gradskom derbiju i izgubio je od Sitija sa 1:0. Pogodio je dve stative, zatresli su ih Markus Rašford i Kobi Mejnu, ali je premalo pravih šansi stvorio od isključenja Fila Fodena, a ubacivanje Erlinga Halanda ispostavilo se kobnim.
Joško Gvardiol je zavrnuo, lopta je pogodila Patrika Dorgua i otišla u peterac i sačekao ju je Erling Haland. Snašao se napadač Mančester Sitija u kaznenom prostoru i načekao se da gol bude potvrđen. Izvlačene su linije, po njima nije bio u ofsajdu, ali u celoj priči nešto drugo kopka Majkla Kerika…
Izabrane vesti
To je kretnja Enca Fernandeza, on jeste bio u ofsajdu i išao je na loptu. Lisandro Martinez je krenuo da ga zatvori, lopta je prošla obojicu i došla do Erlinga Halanda, a arbitri ništa sporno nisu videli u tome što se Argentinac aktivirao. Po njima nije uticao na igru.
Takvo objašnjenje razbesnelo je Majkla Kerika, pao je u vatru kada ga je čuo.
„Kako možete da kažete da on (Enco Fernandez prim. aut) nije uticao na igru?! Bukvalno mi je nepojmljivo. To je zapanjujuće“, rekao je Majkl Kerik i nastavio u dahu:
„Zbunjen sam. Zaista mi je čudno kako se to tumači. Nisam mogao da razumem ni kada sam video, a onda je objašnjenje učinilo stvar još gorom“.
Ne veruje ni da su linije dobro iscrtane…
„Mesto gde su povukli liniju bilo je malo sumnjivo. Zabrinjavajuće je ako zvanična lica tako vide ovu igru“.
I nije tu završio, imao je još koju da kaže o sudijama i deljenju pravde. Kako u mančesterskom derbiju, tako i generalno u Premijer ligi i fudbalu.
„Trudimo se da pomognemo sudijama da donesu prave odluke, radi se o tome kako se pravila tumače“, zaključio je Majkl Kerik.