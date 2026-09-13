Rijerina Zvezda još u hibernaciji! Presudila bomba Kostova

Vreme čitanja: 6min | ned. 13.09.26. | 20:47
Crveno-beli nisu bili ni prosečni, ali savladali IMT – 1:0
Crvena zvezda je i dalje u hibernaciji. Bilo je, gledajući utisak u polju, značajno slabije nego pre tri dana u Surdulici, ali je ovog puta srpski šampion uhvatio pobedu vrednu liderske pozicije u Mozzart Bet Superligi – 1:0. Kada se bude sezona završila teško će se neko od navijača srpskog šampiona sećati gostovanja IMT-u u Loznici. A i za Alberta Rijeru bi bilo bolje da ne gleda analizu ovog duela, niti da se njome bavi.
Po užasnom terenu u Loznici, neko neupućen bi pomislio da je u pitanju usporeni snimak nekog fudbalskog meča. Nije bilo igre, pravih pasova, kolosalnih šansi. Jeste Crvena zvezda kao kvalitetniji tim kumovala kompletnom utisku, ali se ovog puta nije proslavio ni tim Zorana Popovića. Falila je agresivnost na obe strane. Ako ništa drugo, pamtiće se korektna partija Osmana Bukarija koji je tokom čitavog meča mučio španskog internacionalca Matosa. Ostaće I zabeleženo da je Vasilije Kostov postigao četvrti pogodak u sezoni, nakon što je perfektno smirio centaršut pomenutog Bukarija.
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Bliži se 15. Oktobar I Zvezdin start u Ligi Konferencija, ali problem u sistemi Alberta Rijere ostaju. Nekako je u poslednjoj trećini terena srpski šampion bio nspor I neodlučan. Odbrana IMT je gotovo dvocifren broj puta uhvatila u ofsajd zamku napadače Crvene zvezde.
Gotovo nikakav utisak nisu ostavili Čam I Dijeng.
Ako ste navijač Crvene zvezde sigurno ste nevoljno vrteli glavom gledajući performans srpskog šampiona. Ako ste simpatizer IMT-a – opet ste bili nezadovoljni. Da ste kojim slučajem neutrala posmatrač fudbala, sigurni smo da biste uzeli daljinski u ruke posle pola sata i promenili kanal.
Trener Crvene zvezde Albert Rijera je promenio dobar deo tima u odnosu na poslednji meč protiv Surdulice. Ali je utisak ostao identičan. Crvena zvezda je jimala korektan protok lopte u poslednjoj trećini, ostalo je bilo jako sumnjivo. Traktoristi bez nekoliko važnih igrača trudili su se da u srednjoj zoni čekaju crveno-bele i potencijalnu grešku.
Kada na sve nabrojano dodamo mekan i vrlo kritičan teren u Loznici, dobijemo vrlo slabu predstavu. Šampion je uz pogodak Kostova imao i dobar pokušaj Čama. IMT je imao šut Fabijana, i stativu Cojića posle lepog udarca glavom. I to bi bilo to.
Ako ništa drugo Albert Rijera je osetio da sa Bukarijem na desnom boku ima ozbiljnu brzinsku prednost u odnosu Martosa. Probijao ga je nekoliko puta nekadašnji reprezentativac Gane iskusnog Španca, da bi u 31. minutu navukao nekoliko rivala na sebe i potom poslužio Vasilija Kostova. Najmlađi Zvezdin prvotimac je lepo primio loptu i potom pogodio bliži ugao. Bio je to ubedljivo najlepši detalj siromašnog prvog poluvremena.
Opet je Albert Rijera odlučio da mu štoperi igraju na kontra nozi. Prozurokovalo je to nekoliko grešaka Japanca Nakajame, ali nedostajlo je više hrabrosti u napadu nominalnog domaćina.
Nastavak je gotovo bio identičan. Crvena zvezda je dobro kontrolisala loptu i ništa više od toga. IMT je pokušavao preko Cojića i Fabijana. Nije tu bilo opasnosti.
IMT - CRVENA ZVEZDA 0:1 (0:1)
/Kostov 31/
Stadion: Lagator (Loznica)
Sudija: Danilo Nikolić
IMT: Čančarević 6,5, Delmas 5,5 (od 87. Radočaj), Šapić 6, Sisako 6, Martos 5 – Kebe 5,5, Novičić 6 – Fabijen 6, Cojić 5,5, Radivojević 5,5 (od 82. Petrović) – Mitić 6.
CRVENA ZVEZDA: Mateus – Nakajama 6, Gudelj 6, Lukasen 6 – Gaštarov 6,5, Elšnik 6,5 – Bukari 6,5 (od 78. Lučić), Čam 5,5 (od 56. Handel), Kostov 6,5 (od 65. Balov), Ivanić 5,5(od 65. Badžo) – Dijeng 5,5 (od 78. Arnautović).
Igrač utakmice: Osman Bukari
MOZZART BET SUPERLIGA - DEVETO KOLO
petak
Železničar - Mačva 2:0 (0:0)
/Tošić 74, 86/
subota
Čukarički - Novi Pazar 1:1 (1:1)
/Ris-Doten 17 - Stanković 38 ag/
Radnički 1923 - Mladost 5:0 (3:0)
/Ba 6, Sise 10, Glavčić 45, Buhta 65, Živković 84/
nedelja
Radnički Niš - OFK Beograd Mozzart Bet 3:1 (1:0)
/Mustafa 7, Izderić 61, Šestjuk 80 - Penja 52 pen/
Partizan - Vojvodina 2:3 (0:2)
/Kojzek 68, 90+2 - Kolarević 17, 34, Milić ag 78/
IMT - Crvena zvezda 0:1 (0:1)
/Kostov 31/
ponedeljak
19.00: (3.35) Zemun (3.35) Radnik (2.20)
***Kvote su podložne promenama