Rijerina Zvezda još u hibernaciji! Presudila bomba Kostova

Crvena zvezda je i dalje u hibernaciji. Bilo je, gledajući utisak u polju, značajno slabije nego pre tri dana u Surdulici, ali je ovog puta srpski šampion uhvatio pobedu vrednu liderske pozicije u Mozzart Bet Superligi – 1:0. Kada se bude sezona završila teško će se neko od navijača srpskog šampiona sećati gostovanja IMT-u u Loznici. A i za Alberta Rijeru bi bilo bolje da ne gleda analizu ovog duela, niti da se njome bavi.

Po užasnom terenu u Loznici, neko neupućen bi pomislio da je u pitanju usporeni snimak nekog fudbalskog meča. Nije bilo igre, pravih pasova, kolosalnih šansi. Jeste Crvena zvezda kao kvalitetniji tim kumovala kompletnom utisku, ali se ovog puta nije proslavio ni tim Zorana Popovića. Falila je agresivnost na obe strane. Ako ništa drugo, pamtiće se korektna partija Osmana Bukarija koji je tokom čitavog meča mučio španskog internacionalca Matosa. Ostaće I zabeleženo da je Vasilije Kostov postigao četvrti pogodak u sezoni, nakon što je perfektno smirio centaršut pomenutog Bukarija.