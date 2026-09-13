Saša Obradović izbačen sa prijateljske utakmice (VIDEO)

To je bila druga tehnička za Obradovića , pa je morao da napusti utakmicu. Međutim, srpski stručnjak se nije tako lako smirio i, ušavši na teren, nastavio je da kritikuje sudije. Na kraju je besan napustio halu.

Sredinom treće četvrtine, gosti iz Izraela su vodili sa 60:55, ali je litvanski tim započeo impresivan nalet i trojke Kasijusa Vinstona, Matasa Jogele i Rikija Linda dovele su domaćina u vođstvo, a uzbuđeni navijači su Ritasu dali su krila svom timu koji je u trećoj deonici ubacio čak 36 poena.

Do kraja meča, klub iz Jerusalima je uspeo da priđe na četiri poena zaostatka i obriše dvocifreni minus, ali ekipa Ritasa nije dozvolila da joj pobeda izmakne. Jogela i Radževičijus su predvoili Ritas sa po 17 poena, Majk Devo je dao 14, Gitis Masiulis 13, a Kesijus Vinston 12.

Na drugoj strani Lofton je imao 28 poena, Šejk Milton je dodao 15, Dejvid Rodi 11, a Džejlin Smit, Itan Burg i Devonte Kejkok po 10.