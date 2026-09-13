Ništa od bronze, Srbija dozvolila da jedan igrač da 15 poena

Francuzi su od početka do kraja bili u prednosti, a šut ih je dobro služio. Takođe, Srbija je izgledala umorno zbog teškog meča sa Holanđanima koji ih je evindento fizički dosta potrošio. Ekipa Marka Ždera je bila prosto nadigrana, dok je istovremeno falilo malo sreće jer su dve dvoje Francuza ušle od tablu, a druga je bila baš za pobedu.

Srbija je dobro započela dan i pobedom nad Litvanijom posle produžetka obezbedila borbu za medalju. A onda, dva i te kako bolna poraza, doduše zaista od svetskih basket sila.

Stojačić je i sam izjavio da je ovo Evropsko prvenstvo izuzetno jako, ako ne i najjače ikad. Srbija je najbolja basket selekcija otkad se igra taj sport, ali poslednjih par takmičenja su dokaz da su se ostali opasno približili.