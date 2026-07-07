Real dao još 1.500.000 Valensiji i uzeo joj igrača

Košarkaški klub Real Madrid zvanično je potvrdio angažovanje reprezentativca Španije i dosadašnjeg krilnog centra Valensije, Hajmea Pradilje. Madriđani su osigurali potpis jednog od najtalentovanijih domaćih visokih igrača, obavezavši ga na vernost u narednih pet sezona, čime dugoročno cementiraju domaće jezgro ekipe za najveće domete. Ovo je ujedno nastavak osipanja šampionske ekipe Valensije, pošto je Kraljevski klub prethodno iz Valensije već doveo i šefa stručnog štaba Pedra Martineza, za čiju je slobodu takođe morao da plati identičnu sumu od 1.500.000 evra na ime obeštećenja.

Čelnici "Kraljevskog kluba" morali su duboko da posegnu u džep kako bi slomili otpor Valensije u slučaju talentovanog košarkaša, pa je čitava operacija transfera Pradilje koštala Real Madrid ukupno 11.000.000 evra. Na račun Valensije uplaćeno je fiksno obeštećenje od 1.5 00.000 evra na ime izlazne klauzule, dok je sam Pradilja potpisao petogodišnji ugovor vredan ukupno 9.500.000 evra bruto.