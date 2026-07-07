Borac bauk za trenere iz Španije

Zanimljivo je da Borac nikada nije izgubio meč, kada je na klupi protivničkog kluba sedeo trener iz Španije. Stručnjaci sa Iberijskog poluostrva bili su redovne mušterije Banjalučana, posebno u sezoni 2024/25 kada je Borac stigao do osmine finala u ligi konferencije.

Borac je te sezone uspeo da prebrodi prepreke kao što je Panatinaikos koji je tada vodio Dijego Alonso. Potom je ista sudbina snašla i kiparski APOEL sa Manolom Himenesom na klupi. Sve je začinjeno protiv Viktora Sančeza i Olimpije, pa će biti zanimljivo videti kako će proći u okršaju sa Levskim i njenim trenerom, Špancem Hulijom Velaskezom.

20.30: (3,15) Borac Bl. (3,25) Levski (2,35)

Kada su ga pred meč sa Borcem upitali za ovu neugodnu tradiciju, imao je spreman i kratak odgovor.

"Može li neko drugo pitanje umesto anegdota... Važna nam je dinamika igre i to kako mi stojimo na terenu, anegdote ćemo ostaviti po strani", rekao je Velaskez.

Njegov kolega sa klupe Borca, Vinko Marinović, kaže da je njegov tim apsolutno spreman za ono što ih očekuje u predstojećem dvomeču.

"Od prvog trenutka kada smo i saznali ime protivnika krenuli smo sa pripremama, tako da smo u ovom pripremnom periodu radili stvari koje su nam potrebne za ovu utakmicu. Što se tiče igrača, oni su, naravno, radili vredno. Ovo je ekipa koja ima karakter i zajedništvo i zadovoljan sam njihovim pristupom i radom. Tim je pun samopouzdanja i velikih očekivanja. Želimo da odigramo ovu utakmicu na najbolji mogući način. Ovim putem želeo bih da pozovem i navijače da ispune stadion u što većem broju i da daju još jednu dodatnu energiju koja mnogo znači igračima. Želja je da još jednom dođemo do pozitivnog rezultata koji je Borac napravio u Evropi u prošloj sezoni", kaže Marinović.

On je sa stručnim timom pažljivo analizirao igru bugarskog šampiona, kaže da nema nikakvih tajni.

"Imaju individualce koji su jako dobri u situacijama jedan na jedan, tehnički su dobra ekipa. Međutim, mi smo ih naravno analizirali, radili smo na tome da neutrališemo te stvari, tako da očekujem da to bude na onom nivou koji je bio i u dosadašnjim našim utakmicama. Želimo da nastavimo disciplinovano, da imamo identitet koji smo imali i u prošlom prvenstvu, dakle da budemo organizovani u odbrani, da u tom posedu u našim situacijama budemo hrabri, sačekamo svoje momente u igri, budemo strpljivi i naravno da ih iskoristimo", kaže Marinović.