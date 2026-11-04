Kad proključa vrela južnoamerička krv: Žestoka tuča na omladincima i 51 crveni karton! (VIDEO)

Nije prošlo mnogo, tek oko osam meseci kad je na utakmici između Atletiko Mineira i Kruzeira došlo do strašne tuče zbog koje je prekinuta utakmica, a sudija je pokazao neverovatna 23 crvena kartona. A onda su na red došli omladinci i pokazali da oni to mogu još žešće. I grublje. Utakmica između brazilskih klubova Uberlandije i Mamorea, tačnije njihovih U20 timova pošla je po zlu i najbolje je definisala rečenicu "Kad proključa vrela južnoamerička krv". Pošto je okončana sa rekordnim - 51 crvenim kartonom. Incident možete pogledati OVDE.

Elem, sve je krenulo posle trećeg gola Mamorea u 55. minutu (3:1). Odjednom, igrač gostiju Davi Fernandes Bitenkurt je otrčao do klupe Uberlandije i počeo da provocira i vređa sve koji su se na njoj nalazili. Od tog momenta više nije bilo nazad. Krenula je masovna tuča. Nije se znalo ko koga juri. Sevale su pesnice, letele stolice, čak i nosila. Prema pisanju brazilskog "O Tempa", na kraju je morala da reaguje policija kako bi se situacija smirila.