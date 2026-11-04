Kad proključa vrela južnoamerička krv: Žestoka tuča na omladincima i 51 crveni karton! (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sre. 04.11.26. | 18:19
Utakmica između brazilkih klubova Uberlandije i Mamorea ušla u istoriju po broju isključenja na jednoj utakmici
Nije prošlo mnogo, tek oko osam meseci kad je na utakmici između Atletiko Mineira i Kruzeira došlo do strašne tuče zbog koje je prekinuta utakmica, a sudija je pokazao neverovatna 23 crvena kartona. A onda su na red došli omladinci i pokazali da oni to mogu još žešće. I grublje. Utakmica između brazilskih klubova Uberlandije i Mamorea, tačnije njihovih U20 timova pošla je po zlu i najbolje je definisala rečenicu "Kad proključa vrela južnoamerička krv". Pošto je okončana sa rekordnim - 51 crvenim kartonom. Incident možete pogledati OVDE.
Elem, sve je krenulo posle trećeg gola Mamorea u 55. minutu (3:1). Odjednom, igrač gostiju Davi Fernandes Bitenkurt je otrčao do klupe Uberlandije i počeo da provocira i vređa sve koji su se na njoj nalazili. Od tog momenta više nije bilo nazad. Krenula je masovna tuča. Nije se znalo ko koga juri. Sevale su pesnice, letele stolice, čak i nosila. Prema pisanju brazilskog "O Tempa", na kraju je morala da reaguje policija kako bi se situacija smirila.
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Čim se situacija smirila na scenu je stupio sudija Fernando Modesto. Krenuo je maraton isključenja. Mahao je Fernando kartonima verovatno kao nikad u karijeri i na kraju se zasutavio na rekordnom 51 crvenom kartonu. Od toga su 43 dobili igrači oba tima, a osam članovi stručnog štaba. Prema izveštaju koji je napisao sudija, trener Uberlandije Viler Silva mu se prvo obratio rečima "Ne odlazite odavde danas, mislite da ćete izaći iz grada. Uhvatićemo vas, došli ste ovde da nas pokradete". Posle toga je nastavio još žešće "Udariću te, nećeš izaći odavde. Želim da vidim da li ćeš izaći sa pratnjom. Hajde sa mnom da izađemo, tučemo se samo ti i ja! k****n sine. Ubiću te. Gade jedan".
Verovatno ni sam arbitar nije znao da je oborio Ginisov svetsko rekord. Prethodni je datirao iz 27. februara 2011. godine. Na utakmici pete lige Argentine između Atletiko Klejpola i Viktirijano Arenasa pokazano je 36 crvenih kartona. Ipak, ovako nešto još nije viđeno. I to na utakmici mladih timova.