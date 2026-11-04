Vreme odluka: Šest klubova u trci za franšize Evrolige, Zvezda i Partizan na čekanju

Petak, 20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)

Nakon što je Evroliga dala svoj predlog, suvlasnicima je ostavljen prostor da iskažu svoje mišljenje o ovoj listi i eventualno daju svoje predloge. Kako se može čuti, suvlasnici su na spisak kandidata dodali solunski PAOK, koji je navodno (bio) spreman da plati između 120.000.000 i 150.000.000 evra za ulaz u elitno društvo. To znači da su sada u igri šest kandidata za, kako se dosad najčešće najavljivalo, četiri franšizne licence. To da će biti dodeljene četiri franšize je informacija kojom se dosad baratalo u medijima, ipak nije isključeno ni da se donese drugačija odluka, odnosno da se sada izdeli manje ili više od četiri ulaznice. Podsetimo, dosadašnja ideja - o kojoj se najviše i pisalo u evropskim medijima - bila je da se četiri franšize podele u novembru, pa po dve u februaru i junu.

Od pomenutih šest ekipa, nezvanično, najveće šanse imaju Valensija, Pariz i Dubai, što potencijalno znači da će se za još jednu franšizu odlučivati između Rome, Paoka i Hapoela. Ali, ostaje da vidimo...

A, GDE SU TU BEOGRADSKI VEČITI?

Kako Mozzart Sport nezvanično saznaje, Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda nisu trenutno u igri da dobiju status franšiza. Iako su dugo bili u grupi favorita, čak se pominjalo i da bi njihove ulaznice koštale po 50.000.000 evra, odnosno da se u prvoj tranši plati 12.500.000 evra i ostatak na rate po dogovorenoj dinamici, beogradski večiti sada nisu toliko visoko rangirani. Tokom prethodne epizode podkasta "4x10" u subotu mogli ste da čujete da je Crvena zvezda čak dala i bankarske garancije Evroligi da može da isplati traženi novac. Okolnosti su se u međuvremenu promenile i večiti sada mogu da se nadaju drugačijoj sudbini u naredna dva "izvlačenja".

Ipak, kako Mozzart Sport saznaje, Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda jesu imali određenu podršku među suvlasnicima da se nađu na sadašnjoj listi kandidata za franšize, samo su drugi klubovi dobili veću naklonost.

To ne znači da su dva najveća srpska kluba ostala bez ikakvih šansi da dobiju status franšiza, međutim sadašnje društveno-političke okolnosti i promene im ne idu naruku, a pre svega to što su i dalje državni klubovi, odnosno što se određenim delom finansiraju iz iste kase, ma koliko se rukovodstva dva kluba trudila da umanje taj uticaj.

Konačna odluka o tome ko će postati Evroligine franšize trebalo bi da bude poznata u narednim danima.

EVROLIGA - 10. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Sreda

20.45: (2,40) Real Madrid (15,0) Panatinaikos (1,70)

Četvrtak

18.15: (1,40) Efes (16,0) Pariz (3,40)

19.00: (1,10) Fenerbahče (23,0) Baskonija (8,00)

19.45: (1,50) Hapoel Tel Aviv (16,0) Barselona (3,00)

20.00: (1,80) Asvel (15,0) Bajern (2,25)

20.30: (2,50) Olimpija Milano (15,0) Valensija (1,65)

Petak

18.00: (2,25) Bešiktaš (15,0) Žalgiris (1,80)

20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)

20.30: (2,25) Virtus (15,0) Dubai (1,80)

20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)

***Kvote su podložne promenama