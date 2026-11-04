Sunovrat Đokovića: Dobio sve poklone rivala, a onda izgubio od 83. na svetu i ostao bez Torina

Ovoga puta situacija je potpuno drugačija. Nije reč o dobrovoljnom odustajanju ili povredi koja ga je sprečila da se takmiči, već o tome da je prvi put ostao ispod crte zbog nedovoljnog broja osvojenih bodova, a da je odigrao celu sezonu. Ovo je presedan u veličanstvenoj karijeri jednog od nekoliko najboljih sportista u istoriji i još jedan pokazatelj koliko je ova sezona bila drugačija od svih prethodnih.

Posebnu težinu ovom neuspehu daje činjenica da je Đokoviću ovo prvi put u karijeri da je odigrao sezonu sa ambicijom da se plasira na Završni Masters, a da taj cilj nije ostvario na terenu. Srpski as je i ranije propuštao završni turnir, ali iz sasvim drugačijih razloga. Tako je 2017. godine zbog povrede lakta već u julu završio sezonu, dok je 2024. i 2025. obezbedio plasman među osam najboljih, ali je odlučio da ne nastupi.

A ništa nije nagoveštavalo takav rasplet. Đoković je meč otvorio brejkom već u prvom gemu, koristeći nervozu australijskog kvalifikanta i njegove greške iz forhenda. Srbin je od samog početka kontrolisao razmene, odlično servirao i gotovo bez poteškoća čuvao svoje gemove. U sedmom gemu još jednom je oduzeo servis Hidžikati, a potom rutinski priveo set kraju rezultatom 6:2.

Međutim, ono što je u prvom setu delovalo kao rutinska prepreka, u nastavku se pretvorilo u ozbiljan problem. Australijanac je počeo da igra znatno agresivnije, sve češće je preuzimao inicijativu u razmenama i pronalazio rešenja. Ključni trenutak drugog seta dogodio se u osmom gemu, kada je Hidžikata sa nekoliko izvanrednih forhenda stigao do brejk prilike, a zatim bekhend paralelom oduzeo servis srpskom teniseru za vođstvo od 5:3.

Već u narednom gemu Australijanac je bez izgubljenog poena potvrdio brejk i osvojio set sa 6:3. Đoković je poslednji poen završio udarcem u mrežu, a spuštena glava srpskog asa dovoljno je govorila o tome koliko ga je pogodio neočekivani razvoj događaja.

Ni odlučujući set nije doneo povratak sigurnosti iz prvog dela meča. Naprotiv, Hidžikata je nastavio da igra rasterećeno, dok se Đoković sve više mučio da nametne svoj ritam. Veliku priliku propustio je već pri rezultatu 2:2, kada nije iskoristio čak tri brejk lopte. Australijanac je u najtežim trenucima pronalazio odlične servise i precizne udarce, uspevši da se izvuče iz gotovo izgubljenog gema.

Kazna je stigla ubrzo. Pri rezultatu 3:3, Đoković je napravio nekoliko za njega netipičnih grešaka, uključujući i smeč u mrežu, što je Hidžikata iskoristio da napravi brejk za 4:3 i potpuno preuzme kontrolu nad završnicom susreta. Na kraju Hidžikata nije morao ni da servira za pobedu, jer je Đoković u poslednjem gemu u meču pretrpeo još jedan brejk za konačnih 6:3 u odlučujućem setu. Hidžikata će se u osmini finala sastati sa 31. na ATP listi, Argentincem Tomasom Martinom Ečeverijem.

MASTERS U PARIZU - ŠESNAESTINA FINALA

Aleksander Zverev - Lorenco Muzeti 0:2

Lerner Tijen - Luka Van Aš 0:2

Aleks De Minor - Tomas Martin Ečeveri 0:2

Ben Šelton - Kameron Nori 2:0

Artur Rinderkneš - Matija Beluči 2:0

Tomi Pol - Danijel Merida Agilar 2:0

Frensi Tijafo - Kventan Alis 1:2

Rafael Hodar - Kasper Rud 0:2

Danil Medvedev - Ignasio Buse 0:2

Novak Đoković - Rinki Hidžikata 1:2

Tejlor Fric - Aleks Molčan

Karen Hačanov - Nuno Boržeš

Jan Lenard Štruf - Tijago Agustin Tirante

Igo Amber - Mateo Beretini

Karlos Alkaras - Aleks Mikelsen

Artur Fis - Tomaš Mahač