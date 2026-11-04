Oteran iz Panatinaikosa još u martu, sada bi mogao u Makabi

Pravo je čudo da još američki centar Rišon Holms nije našao novi klub, pošto je i dalje slobodan agent. Pričalo se o njemu tokom celog leta, insajderi su ga 'šetali' po Starom kontinentu u nove ekipe, a na kraju je bivši NBA igrač ostao bez ikakvog potpisa, pa i dalje čeka na novi angažman.

Kako je došao proces doselekcije za sve evroligaške timove, tako se opet dosta priča o prošlosezonskom centru Panatinaikos, gde baš nije dobro završio priču. Možda ga i zbog toga klubovi izbegavaju, da nije dobar za svlačionicu ili saradnju sa trenerima, što može i da objasni trenutnu situaciju da je bez ekipe. Mogao bi uskoro da se uhlebi Holms jer izraelski "Sport5" prenosi da je Makabi Tel Aviv zainteresovan za njegove usluge.