Oteran iz Panatinaikosa još u martu, sada bi mogao u Makabi
Vreme čitanja: 2min | sre. 04.11.26. | 18:47
Ekipa iz Tel Aviva zainteresovana za Rišona Holmsa
Pravo je čudo da još američki centar Rišon Holms nije našao novi klub, pošto je i dalje slobodan agent. Pričalo se o njemu tokom celog leta, insajderi su ga 'šetali' po Starom kontinentu u nove ekipe, a na kraju je bivši NBA igrač ostao bez ikakvog potpisa, pa i dalje čeka na novi angažman.
Kako je došao proces doselekcije za sve evroligaške timove, tako se opet dosta priča o prošlosezonskom centru Panatinaikos, gde baš nije dobro završio priču. Možda ga i zbog toga klubovi izbegavaju, da nije dobar za svlačionicu ili saradnju sa trenerima, što može i da objasni trenutnu situaciju da je bez ekipe. Mogao bi uskoro da se uhlebi Holms jer izraelski "Sport5" prenosi da je Makabi Tel Aviv zainteresovan za njegove usluge.
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Trenutno je prioritet za Ponos Izraela da dovede beka, ali istovremeno razmatra i dolazak barem još jednog centra je unutrašnja linija nije baš dobra. Izraelski klub je još tokom leta ozbiljno radio na njegovom dolasku i bio veoma blizu dogovora, ali je posao u poslednjem trenutku propao. Sada, posle komplikovanog početka sezone, njegovo ime ponovo je aktuelno, uz još nekoliko kandidata. Trenutno deluje kao najrealnija opcija za Makabi, posebno jer njima škripi na poziciji petice, nedostaje im neki zaštitnik obruča, dok bi njemu isto upala kašika u med jer nikako da nađe novi posao.
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Povratak u NBA ligu više nije opcija za američkog centra jer je jednostavno igra napredovala i promenila se. Traže se brži i okretniji igrači na poziciji centra, svako mora da šutira spolja ili makar sa poludistance da ga ne ostavljaju samog, da može u nekom pristojnom procentu da pogađa slobodna bacanja, da širi, da kreira sa visokog posta kada dođe do toga, što jednostavno ništa od navedenog ne može Holms da radi. Već u Evropi je druga priča jer mu taj stil igre odgovara, pa može lako da se uklopi.
Prošle sezone igrao je dobro za Panatinaikos svoju ulogu, potpisao je dvogodišnji ugovor od 5.000.000 dolara, međutim sve je propalo jer saradnja sa grčkim klubom nije protekla prema očekivanjima. Tokom sezone došlo je do javnog sukoba između Holmsa i trenera Ergina Atamana, nakon što je turski stručnjak kritikovao njegov učinak na terenu. Na poluvremenu utakmice je rekao da Holms i ostali visoki igrači spavaju na parketu, Amerikanac mu nije ostao dužan, pa je usledio i njegov odgovor na javne kritike. Na kraju je Panatinaikos odlučio da prekine saradnju krajem marta, kada je centar dobio slobodu da potraži novu sredinu.
Od tada nije pronašao klub, niti je u prethodnim mesecima bio deo nekog tima. Na 19 utakmica za Panatinaikos prosečno je beležio 7,9 poena i 4,3 skoka.