Pazarski stub odbrane pred selidbom?
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Vreme čitanja: 1min | sre. 04.11.26. | 18:52
Najstandardniji igrač plavo-belih bi mogao da promeni sredinu u zimskom prelaznom roku
Zima kuca na vrata, a sa njom i zimski prelazni rok. Jedno od imena koja će bi mogla da napuste Mozzart Bet Superligu Srbije tokom zimske pijace će najverovatnije biti Jovan Marinković.
Stub odbrane Novog Pazara je skrenuo pažnju kazahstanskih klubova, a najviše tamošnjeg Šahtjora iz Karagandija, pišu lokalni mediji. Idu i korak dalje tvrdeći da je i sam igrač pokazao interesovanje da se preseli u redove kazahstanskog prvoligaša.
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Iskusni Marinković (30) je najstandardniji igrač pazarskog superligaša i igrač bez kojeg se ne može zamisliti poslednja linija plavo-belih. Ušao je u poslednju godinu ugovora što znači da Novi Pazar neće moći da postavlja neke posebne uslove tokom pregovora i moraće da se zadovolji nekim simboličnim obeštećenjem.
Ukoliko se obistine prognoze iz Kazahstana, Marinkoviću bi to bio drugi inostrani angažman u karijeri, pošto je kratak period proveo u Bahreinu gde je šest meseci nosio dres tamošnje Al Kaldije. Rođeni Nišlija je nosio dresove brojnih srpskih klubova (Javor, Bačka, Napredak, Spartak…), da bi se iz Bahreina pretprošlog leta vratio u Novi Pazar i tamo izrastao u stub odbrane. Ove sezone je igrao na 13 od 14 utakmica, u svakoj počeo kao starter i samo jednom je zamenjen. Sa 1.255 minuta na terenu je igrač sa najvećom minutažom u pazarskom superligašu.
Šahtjor Karagandi koji želi da ga dovede se prošle sezone vratio u elitni rang tamošnjeg fudbala, a u klupskoj istoriji je dva puta bio šampion države.