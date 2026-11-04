Pazarski stub odbrane pred selidbom?

Iskusni Marinković (30) je najstandardniji igrač pazarskog superligaša i igrač bez kojeg se ne može zamisliti poslednja linija plavo-belih. Ušao je u poslednju godinu ugovora što znači da Novi Pazar neće moći da postavlja neke posebne uslove tokom pregovora i moraće da se zadovolji nekim simboličnim obeštećenjem.

Ukoliko se obistine prognoze iz Kazahstana, Marinkoviću bi to bio drugi inostrani angažman u karijeri, pošto je kratak period proveo u Bahreinu gde je šest meseci nosio dres tamošnje Al Kaldije. Rođeni Nišlija je nosio dresove brojnih srpskih klubova (Javor, Bačka, Napredak, Spartak…), da bi se iz Bahreina pretprošlog leta vratio u Novi Pazar i tamo izrastao u stub odbrane. Ove sezone je igrao na 13 od 14 utakmica, u svakoj počeo kao starter i samo jednom je zamenjen. Sa 1.255 minuta na terenu je igrač sa najvećom minutažom u pazarskom superligašu.

Šahtjor Karagandi koji želi da ga dovede se prošle sezone vratio u elitni rang tamošnjeg fudbala, a u klupskoj istoriji je dva puta bio šampion države.