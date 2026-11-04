Zašto Voriorsi još ne odustaju od Porzingisovog trejda?

Prema ESPN-u, unutar organizacije razmatrana je mogućnost da se Porzingisovo odsustvo tretira kao neispunjavanje ugovornih obaveza. Kolektivni ugovor NBA predviđa da igraču koji bez opravdanog razloga ne ispunjava svoje obaveze plata može biti umanjena za približno 1,09 odsto godišnje zarade za svaku propuštenu utakmicu. U Porzingisovom slučaju, sa platom od 20.000.000 dolara, to bi značilo oko 218.000 dolara po meču. Ipak, zdravstveno stanje samo po sebi ne predstavlja osnov za kažnjavanje, pa bi eventualni spor zavisio od okolnosti njegovog odsustva i poštovanja obaveza prema klupskom medicinskom osoblju.

Podsetimo, Porzingis se već duže vreme suočava sa zdravstvenim problemima povezanim sa sindromom posturalne ortostatske tahikardije (POTS), koji može da izazove ozbiljan umor, vrtoglavicu i druge tegobe. Zbog ponovljenih simptoma, prema informacijama Šamsa Čaranije , razmatra čak i mogućnost završetka profesionalne karijere. Golden Stejt je sredinom oktobra saopštio da je Porzingis razgovarao sa generalnim menadžerom Majkom Danlivijem i Rikijem Selebrinijem , koji rukovodi zdravstvenim sektorom kluba. Tada je najavljeno da će ostati uz ekipu tokom oporavka, ali je samo nedelju dana kasnije stiglo novo saopštenje, prema kojem se njegov boravak sa timom ne očekuje u skorije vreme. U zvaničnoj evidenciji odsustva promenjen je i njegov status, sa oznake koja se odnosi na "bolest" u to da "nije sa ekipom".

Iako dvogodišnja saradnja vredi ukupno 40.000.000 dolara, Porzingisu su garantovana 23.000.000. Letonac ima obezbeđenih 20.000.000 za tekuću sezonu, dok mu je od dodatnih 20.000.000 za sezonu 2027/28, koja predstavlja njegovu igračku opciju, garantovano svega tri miliona. Navodi se i to da, ukoliko bude otpušten pre 7. jula sledeće godine, klub koji bude imao njegov ugovor moći će da se oslobodi preostalih 17.000.000 dolara obaveza za narednu sezonu.

Zbog toga Porzingisov ugovor može da bude zanimljiv ekipama koje žele da smanje buduće finansijske obaveze. Golden Stejt je saradnju produžio pod uslovima koji omogućavaju da ga odmah trejduje, bez čekanja do sredine decembra. Prema informacijama Sema Amika sa sajta The Athletic, Golden Stejt je već kontaktirao Milvoki, ali Baksi nisu pokazali interesovanje. Ono što je važno, potencijalni partneri za trejd mogli bi da zahtevaju i draft pikove kao dodatnu nadoknadu za preuzimanje ugovora igrača čiji je povratak na teren neizvestan.

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ESPN piše da je Golden Stejt oko 20.400.000 dolara iznad granice poreza na luksuz. Kada bi uspeo da u potpunosti ukloni Porzingisovu platu iz obračuna, značajno bi smanjio poreske obaveze, ali bi istovremeno ostao bez ugovora od 20.000.000 koji sada može da koristi za dovođenje drugog igrača. Podsetimo, Porzingis je u februaru stigao iz Atlante u razmeni u kojoj su Hoksima prosleđeni Džonatan Kuminga i Badi Hild. U završnici prethodne sezone odigrao je 15 utakmica za Voriorse, uz prosek od 16,1 poen i 5,3 skoka. Takav učinak bio je tada dovoljan da uprava, uprkos poznatim zdravstvenim problemima, odluči da produži saradnju.

Ker sada na centarskoj poziciji uglavnom računa na Drejmonda Grina i Ala Horforda, dok priliku dobijaju i Čarls Besi i Grejem Ajk. Ipak, nijedan od njih nije bio planiran za prvog centra kada je klub ovog leta odlučio da produži ugovor sa Porzingisom...

NBA LIGA

Četvrtak

01.00: (1.80) Detroit (15.0) Filadelfija (2.25)

01.00: (2.25) Vašington (15.0) Atlanta (1.80)

01.30: (2.40) Bruklin (15.0) Šarlot (1.70)

01.30: (1.25) Boston (17.0) Milvoki (4.70)

01.30: (1.25) Njujork (17.0) Čikago (4.70)

02.00: (1.70) Oklahoma (15.0) Klivlend (2.40)

02.00: (1.50) Nju Orleans (16.0) Juta (3.00)

02.00: (1.50) Memfis (16.0) Indijana (3.00)

02.30: (1.35) Hjuston (16.0) Minesota (3.70)

03.00: (1.60) Denver (16.0) Toronto (2.65)

03.00: (2.40) Finiks (15.0) Portland (1.70)

03.30: (1.20) San Antonio (19.0) Dalas (5.50)

04.00: (5.00) Sakramento (19.0) LA Lejkers (1.22)

04.30: (2.65) LA Klipers (16.0) Majami Hit (1.60)

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