Otvorio se Fredi Guarin: Konte me hteo u Juventusu, ali me je alkohol uzeo pod svoje

Danas pokušava da se vrati normalnom životu, a "Gazzeta delo sport" ga se setila pred meč između Porta i Napolija koji se igra večeras. Kad je igrao najbolji fudbal u Interu, postojala je mogućnost da ga uzme Juventus koji je rada vodio Antonio Konte.

"Znam da me je Antonio želeo. Imalo je opcija i da odem u Galatasaraj kod Manćinija. Kako god, tužan sam zbog načina na koji se sve završilo. Pao sam na svim poljima — i sportskim i ličnim. Alkohol me je potpuno bio uzeo pod svoje", priznao je Guarin.

Najveći protivinci nisu se nalazili na terenu, već van njega. Od njih nikad nije mogao da pobegne.

"Još dok sam bio u Interu, pio sam sam. Nije to bilo radi društva, već čista opsesija. Pio sam svuda: kod kuće, u restoranu, posle treninga i utakmica. Nekoliko puta sam bio na ivici da dignem ruku na sebe, potpuno sam izgubio kontrolu. Depresija i alkohol su dva čudovišta koja te odvuku pravo u pakao".

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Pored svih nedaća u kojima se našao, veruje da se konačno izvukao iz pakla alkohola.

"Dotakao sam dno, ali se sada polako dižem. Želim ponovo da se smejem. Da budem srećan, baš kao onda kada sam davao golove na Dragau i po Italiji".

Iako nikad nisu sarađivali, Guarin izuzetno ceni rad Masimilijana Alegrija, ali opet, ne može da ide protiv Porta.

„Jedan je od najboljih italijanskih trenera. Nisam gledao sve utakmice njegovih ekipa, ali se sećam izuzetno kompaktne i dobro organizovane Juventuseve ekipe. Reč je o pravom taktičkom magistru i Napoli sa njim može daleko da dogura. Ipak, oprostite mi... ovog puta ću navijati za Portugalce".

U Seriji A je odigrao 114 mečeva, daleko više nego u ostalim ligama. Logično je da su ostale simpatije prema Italiji

„Izuzetno sam vezan za Italiju. Inter mi je ostao u srcu i žao mi je što nisam dao svoj maksimum. Uvek sam bio odan, čak i kada je delovalo da prelazim u Juventus. Ja zapravo nisam ni želeo da odem", veli Guarin.