Kad si tolika ljudina i legenda da te klub pusti u Romu za samo 1.000.000 evra

Godinu ranije, najstandardniji igrač Atalante je bio malo poznati holandski vezista Marten De Ron. Sartorijev skauting ga je otkrio u Herenvenu godinu ranije i doveo ga za samo 1.300.000 evra. Toliko je odskočio da je već posle jedne sezone prodat u Midlzbro za 10.500.000 evra i obezbedio je novac za još gomilu pojačanja ispod radara u Bergamu.

Ali, depresivni Riversajd i Midlzbro nisu bili za tako veselog čoveka. Posle godinu dana ga je Atalanta vratila kući za 16.700.000. I u narednih devet godina, sve do večeras, Marten De Ron je bio simbol svih Atalantinih uspeha. Bilo je tu sjajnih igrača, mladih zvezda, velikih prodaja poput Holjunda, Retegija, Kopmejnersa, Romera, Lukmana… Svi su se menjali, samo je De Ron ostajao. I čuvao im leđa.

Prošlog marta je odigrao 436. meč u dresu Orobića i postao igrač sa najviše utakmica u istoriji lombardijskog kluba. Srušio je rekord lokalne ikone Đampaola Belinija. Neverovatan podvig za stranca… Međutim, više od svih brojki, rekorda i pretrčanih kilometara koje je pojela ta holandska radilica, značili su njegovo prisustvo i karakter u klubu, svlačionici, na terenu…

Marten De Ron je vrsta fudbalera kakvih skoro da više nema. Prirodan, neposredan, iskren, sarkastičan… Najduhovitiji fudbaler Serije A bez premca. Dok fudbaleri i fudbalerčići maltretiraju klupske fotografe da im nađu najlepšu sliku za Instagram, Marten De Ron sam skine. Po običaju najružniju ili najčudniju. Njemu nisu potrebni agent, PR savetnik ili blizak novinar da mu napišu dve rečenice sadržaja na društvenim mrežama kako bi delovao pametnije nego što jeste.

De Ron je najčešće koristio društvene mreže da se našali na svoj račun, saigrači su jedva čekali da nešto objavi i onda bi nastao cirkus u komentarima. Aktivan je i na Tviteru gde rečenicom u “bio” najbolje opisuje histerično-euforičnu atmosferu među ljubiteljima fudbala u Italiji:

“Kada pobedimo, dobijem najbolji sto i besplatnu hranu. Kada izgubimo, moja žena mora da ode po nju”.

Često se šali i na račun svoje uloge i pozicije na terenu. Trkači koji čuvaju drugima leđa i ne iskaču u prvi plan, retko dobijaju priznanja za svoje diskretne uloge. I kao što je na terenu bio srce Atalantinih timova u poslednjih desetak godina, tako je u svlačionici bio njena duša. Apsolutni miljenik navijača i italijanske fudbalske javnosti.

Delovalo je da nikada neće napustiti Bergamo. I onda je pre nekoliko dana iznenada stigao Gasperinijev poziv. Učitelj se setio svog najvernijeg učenika. Potreban mu je u Romi takav igrač. Delovalo je neverovatno da će Marten sa 35 godina dočekati da zaigra za neki veliki klub. Odbio ih je poprilično u dosadašnjoj karijeri, ali Gaspa nije mogao. Atalanta nijednog trenutka nije htela da stoji na putu svojoj legendi.

Dva kluba su za tili čas dogovorila simbolično obeštećenje od 1.000.000 evra i De Ron je večeras zadužio opremu Rome. Kao drugo pojačanje dana, pošto je jutros iz Marselja stigao i argentinski štoper Leonardo Balerdi.