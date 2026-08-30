REZZIME DANA (nedelja): AEK se opustio, Bašakšehir i Fajenord pokvarili dan

ZAOKRUŽENO

KALJARI - INTER (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 0:1

Sa dve pobede sezonu je otvorio i Inter, mada se to, naravno, od Intera kao šampiona Italije i očekivalo. Nisu Nerazuri na Sardiniji bili ubedljivi kao u prvom kolu protiv Monce kojoj su dali četiri gola, ali su uspeli da preveslaju 'filijalu' Kaljari - 0:1.

MANČESTER JUNAJTED - IPSVIČ (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 5:2

E, ovo je već mnogo, mnogo bolje! Bio je Mančester Junajted na stubu srama. Kako i ne bi kada je sezonu otvorio porazom od tima označenog kao glavni kandidat za ispadanje i ekspresni povratak u Čempionšip. Poljuljane Crvene đavole je u drugoj rundi testirao još jedan povratnik u elitu, Ipsvič je uspeo da ih rani, da nakratko pokvari atmosferu na Old Trafordu, ali je osmehe na Teatar snova vratio kapiten i zvanično najbolji fudbaler Premijer lige za takmičarsku 2025/26 Bruno Fernandeš - 5:2.

REAL MADRID - MALAGA (tip 1, kvota 1,10) - rezultat 4:0

Najzagriženiji navijači Reala će sigurno pomisliti da ima razloga za euforiju. Razlog će naći u savršeno otvorenoj sezoni u rezultatskom smislu. Na premijeri je savladan Espanjol, uz dosta muke, pogotkom mladog Karlosa Espija, početkom sedmice je uzeta mera osvajaču Kupa kralja, Sosijedadu, da bi u prvoj utakmici nedeljnog programa trećeg kola pregažena Malaga (4:0).

TELSTAR - AJAKS (tip 2, kvota 1,43) - rezultat 0:4

Ako ovu utakmicu niste gledali, kao što verovatno i niste, ne možete po rezultatu baš da steknete jasnu sliku kako je to sve izgledalo na BUKO stadionu. Ajaks jeste pobedio sa 4:0, ali ako postoji knjiški primer utakmice koja predstavlja puko odrađivanje posla, onda je to meč četvrtog kola Eredivizije. Tačno onoliko koliko je trebalo, sa pola gasa, Kopljanici su uložili napora da iskoriste sve propuste borbenog rivala i do vrha mu napune mrežu u jednom jedva srednjem tempu.

LACIO - ĐENOVA (tip 1, kvota 2,35) - rezultat 1:0

Nema Lacio 12 igrača, ali ima dva pobede na startu Serije A. Možda je kraj sveta blizu jer mu je ovo tek treći put od 2010, a prvi od 2021. godine da je sezonu otvorio duplom pobedom. U rimskom hramu fudbala pala je Đenova, a ponovo je, ako i u prvom kolu protiv Bolonje, čovek odluke bio Davide Fratezi - 1:0.

KAMBUR - TVENTE (tip 2, kvota 1,33) - rezultat 1:4

Očekivano poslednjeplasirani Kambur nije mogao da pruži Tventeu neki spektakularan otpor. Dva brza gola, onda još dva u drugom poluvremenu gostiju i to je bilo to. Domaćinu počasni pogodak verovatno ne znači mnogo.

SAMSUN - FENERBAHČE (tip 2, kvota 1,60) - rezultat 0:2

U strašnoj je formi Vedat Murići, a dok je tako za Fenerbahče nema zime. Ponovo je 32-godišnji Albanac rođen u Prizrenu bio junak istanbulskog tima, ovog puta u pobedi nad Samsunom sa 2:0 (1:0) u 3. kolu Superlige Turske. Kao i pre nedelju dana protiv Konje (4:2) Murići je načeo rivala u uvodnoj fazi utakmice. Ovog puta mu je bilo potrebno tri minuta da probije otpor nepredvidljivog Samsuna.

PRECRTANO

FAJENORD - DEN HAG (tip 1, kvota 1,17) - rezultat 2:2

Činilo se da će Fajenord imati lak zadatak pred domaćim tribinama i upisati treću pobedu u sezoni, ali... Den Hag ga je iznenadio i poveo sa 2:0, posle čega je domaćin jedva uspeo da se spasi.

BAŠAKŠEHIR - KASIMPAŠA (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:1

Očekivalo se više od Bašakšehira na ovoj utakmici. Osim ranog gola, nismo videli mnogo toga. Kasimpaša je iskoristila pasivnost domaćina i u 81. došla do boda kojim je ostala na šestom mestu na tabeli.

KIFISIAS - AEK (tip 2, kvota 1,30) - rezultat 1:1

Gore-dole. Kako u seriji, tako u životu, pa i fudbalu. Pre samo nekoliko dana AEK je na uverljiv način zakoračio u Ligu šampiona, a u nedelju uveče se okliznuo prvi put u sezoni. I to u gostima protiv skromne Kifisije. U prethodnom prvenstvu ekipa Marka Nikolića je savladala ovog rivala 3:2, preokretom sa igračem manje, zahvaljujući realizovanom penalu Razvana Marina u nadoknadi, da bi u susretu drugog kola ostala bez dva viđena boda u trenucima kada su svi očekivali kraj – 1:1.