Terzić će moći mirno da spava, ali glavna vest je – Bajčetić! Stiže za 2.500.000 evra

Ako ništa drugo, novi šef stručnog štaba Bilbaa će mirno zaspati i daće sebi i saradnicima prostora da spremaju okršaj sa Atletiko Madridom 5. septembra, jer neke od ideja bivšeg stratega Borusije iz Dortmunda su se pokazale ispravnim. Na primer, da na „Balaidosu“ počne bez Gorke Gurusete, startnog špica u prva dva kola. Ovoga puta izbor je pao na Injakija Vilijamsa, koji se sa krilne pomerio na poziciju centralnog napadača, a kako je njegov brat Niko ostao na klupi u poređenju sa prethodnom utakmicom, šansu su dobili Aleks Berenger i Robert Navaro i usmerili crveno-bele ka prvom slavlju u sezoni.

Osim ove promene, valja istaći i doprinos Ojana Sanseta, koji je vukao konce igre gostujućeg tima i najviše zbog njegovog uticaja Bilbao je tempom i visokim presingom iznenadio Seltu. Tako se desilo da Berenger efektnim golom matira Andreja Radua, a Navaro poentira pošto mu je fudbal odložio Ruis de Galareta.

Za Seltu je maltene već tu bio kraj. Njen trener Klaudio Hiraldes je priznao grešku tako što je napravio čak četiri izmene početkom drugog poluvremena, kada je izveo Gonsalesa, Rodrigesa, Fajea i Moribu, a opredelio se za Aspasa, Laga, Ruedu i Romana, mada nekog velikog pomaka nije bilo.

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Selta je ostala samo na jednom bodu u dosadašnjem toku takmičenja, ali bi u završnici prelaznog roka mogla da osveži tim jednim Srbinom. Nedavno se rastala sa Mihailom Ristićem (vratio se u Crvenu zvezdu), ali je na pragu potpisa Stefana Bajčetića. Mladi vezista koji je fudbalski oblikovan baš na Balaidosu, gde je nekada njegov otac Srđan ostavio značajan trag, vraća se u Galiciju iz Liverpula, gde je prešao pre nekoliko godina, bez debija za prvi tim španskog kluba.

Selta je tokom nedelje utanačila detalje saradnje sa Englezima i 21-godišnji centralni vezista će u ponedeljak sleteti u Vigo, gde je i rođen. Dogovoreno je da Selta plati Liverpulu 2.500.000 evra za otkup, od čega 1.500.000 fiksno, a ostalo kroz bonuse. Osim toga, Crveni će zadržati visoke procente od naredne prodaje (35 do 40 odsto), a u ugovoru će biti opcija da mogu momka koji je bio na pozajmicama u Salcburgu i Las Palmasu da vrate na Enfild od jula 2027. po fiksnoj ceni od 18.000.000 evra.

Za sve druge klubove otkupna klauzula će biti postavljena na 50.000.000 evra. Bajčetić će potpisati ugovor do 2029, uz opciju produžetka za još 12 meseci.