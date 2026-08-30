Ma kakvi Marselj ili Inter - najbolji program večeri smo gledali na TSC areni
Vreme čitanja: 4min | ned. 30.08.26. | 23:10
U derbiju 6. kola Mozzart Bet Prve lige moglo je da ode na obe strane, ali na kraju su i TSC Bačka Topola i Smederevo 1924 ostali još uvek bez poraza u novoj sezoni - 1:1 (1:1)
Igrali su se u isto vreme mečevi Monako – Marselj, Kaljari – Inter i Selta – Bilbao. Međutim, ko je pored svih tih utakmica rešio da okrene na Arenu sport 10, ili još bolje uživo u Bačkoj Topoli gledao derbi 6. kola Mozzart Bet Prve lige Srbije između TSC-a i Smedereva 1924 nije se pokajao. Gledali smo meč visokog intenziteta i kvaliteta, sa velikim brojem šansi, lepih poteza, mnogo borbe, ali i bez pobednika – 1:1 (1:1).
Sve što jedan derbi treba da ima demonstrirale su dve ekipe na TSC areni. S punim pravom, timovi za koje mnogi kažu da su među najozbiljnijim favoritima za plasman u elitni rang.
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Prštalo je ispred oba gola, nijedan tim nije želeo da se zadovolji bodom. Nije bilo nikakvih kalkulacija. Možda je TSC na papiru bio blagi favorit, zbog prednosti domaćeg terena, ali zapravo su Oklopnici bili bolji u uvodnoj fazi utakmice.
Centralna figura bio je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Srđan Spiridonović, kojem je ovo bio tek treći meč na kojem je bio starter od početka sezone. Zbog povrede je propustio nekoliko mečeva, ali kada god je bio na terenu – uradio je nešto konkretno.
Protiv Borca (3:2) na premijeri dao je gol i upisao asistenciju, u prošlom kolu protiv Teleoptika (1:1) namestio je pogodak Nikoli Kodžiću, a na ovoj utakmici ponovo je bio asistent. U osmom minutu je poslao savršen pas u prostor Irfanu Hadžiću, a bivši centarfor Mladosti iz Lučana je bio nemilosrdan i stigao je do četvrtog pogotka u sezoni.
Koji minut pre toga nekadašnji mladi reprezentativac Austrije se umalo upisao i u strelce. I to na veoma atraktivan način. Namestio se lepo i opalio sa oko 18 metara, ali lopta je samo dobrano uzdrmala prečku TSC-ovog gola.
Nije rano primljen gol poremetio plan tima koji trenira Nenad Milijaš. Prvu ozbiljnu šansu domaćin je imao u 13. minutu, kada se Saša Jovanović ubacio u prostor pravovremeno i šutirao iz prve, ali golman Nikola Mirković je bio odličan.
Od tog momenta prštalo je na obe strane. Sa jedne Hadžić je propustio loptu kroz noge i tako omoguićio Kodžiću da se nađe u dobroj prilici, a kasnije je i sam naterao Nikolu Bursaća da se istakne dobrom odbranom, a sa druge je Jovanović pravio probleme gostima.
U 26. minutu nije bilo spasa za Mirkovića. Ponovo je kapiten TSC-a utrčao u prostor, video je Aleksandra Stančića na drugoj stativi i poslao mu loptu po zemlji. Strahinja Luković je malo kasnio, dovoljno da 19-godišnji vezista TSC-a pogodi za 1:1 i dođe do svog prvenca u seniorskom fudbalu.
Kako je vreme odmicalo tako smo gledali sve neizvesniju utakmicu. Jasno, i nervozniju, jer svima je u toj ogromnoj želji da dođu do celog plena smetala svaka odluka arbitra Nikole Đorđevića koja nije išla na njihovu vodenicu.
Tako, sredinom drugog poluvremena smo u tri minuta videli dve opasne situacije ispred oba gola. Najpre je posle centaršuta sa desnog krila lopta iznenadila napadača Nemanju Nikolića i pogodila ga u glavu. Da je samo malo bio bolje koncentrisan, pošto je bio u izglednoj poziciji, verovatno bi bilo veoma opasno po goste.
Praktično u sledećem napadu Smederevci su napravili sjajnu akciju. Spiridonović je proigrao rezervistu Andreja Popova, on poslao povratnu za Hadžića, ali šut snažnog centarfora je neko uspeo da zakači dovoljno da promeni smer lopti i ona završi u korneru.
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U finišu utakmice ipak je TSC bio malo opasniji. Pretili su Jovanović posle ubačene lopte Milana Radina, zatim Nikolić glavom posle centaršuta sa levog krila kada je Mirković sjajno reagovao, a zatim je i Mihajlo Milosavić propustio dobru šansu. Na kraju, oba tima imaju za čime da žale, ali oba mogu i da budu zadovoljna činjenicom da su ostali jedine dve neporažene ekipe u Mozzart Bet Prvoj ligi.
“Dinamična utakmica, lepa za gledanje. Nismo srećni što smo završili samo sa bodom, hteli smo tri. Prvo poluvreme smo krenuli bojažljivo, primili gol. Posle smo na vreme izjednačili. U drugom poluvremenu smo imali veliki broj šansi, nedostajao nam je završni pas. Već sam rekao da je liga takva da svako svakoga može da pobedi. Žao mi je što nismo došli do pobede. Imali smo težak početak sezone, igrali smo sa svim dojučerašnjim superligašima i Smederevom, kojem je mesto u vrhu tabele. Sada nam ide malo lakši raspored”, kazao je Nenad Milijaš.
TSC – SMEDEREVO 1924 1:1 (1:1)
/Stančić 26 – Hadžić 8/
Stadion: TSC Arena (Bačka Topola)
Sudija: Nikola Đorđević
Žuti kartoni: Todoroski, Soprenić, Jovanović (TSC), Luković, Kodžić, Petkoski Cimbaljević, Čakovan, Grbović, Popov (Smederevo)
TSC: Bursać, Krstić, Radin, Stefan Jovanović (od 57. Stojković), Todoroski (od 77. Nešković), Nikolić, Stančić (od 57. Jovičić), Saša Jovanović (od 77. Milosavić) , Stojanović, Tegeltija, Soprenić (od 68. Tomović)
Smederevo: Mirković, Petkoski Cimbaljević (od 68. Grbović), Karajčić, Hadžić (od 84. Džozef), Spiridonović, Kodžić (od 84. Filipović), Oreščanin, Luković, Savadogo, Čakovan, Preradov (od 63. Popov)
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 6. KOLO:
Subota
Matalac - Loznica 2:4 (1:1)
/Luković 40, 86 – Katanić 45+1,69, Jelenić 66, Purtić 90+4/
Jedinstvo Ub - Spartak Subotica 1:1 (1:0)
/Denzel 42 – Palasio 53/
Nedelja
OFK Vršac - Borac 1:2 (1:1)
/Pivaš 18 - Vidović 24, Jevtović 55/
Javor - Napredak 3:0 (0:0)
/Đokić 53 pen, Milošević 58 ag, Kontantinov 89/
Bor 1919 - Proleter Zrenjanin 2:1 (1:0)
/Milićević 44, Opoku 94ag – Goronjić 94/
TSC - Smederevo 1924
/Stančić 26 – Hadžić 8/
Ponedeljak
17.00 Grafičar - Dubočica
Utorak
19.00 Teleoptik - Voždovac
***Kvote su podložne promenama