Ma kakvi Marselj ili Inter - najbolji program večeri smo gledali na TSC areni

Prštalo je ispred oba gola, nijedan tim nije želeo da se zadovolji bodom. Nije bilo nikakvih kalkulacija. Možda je TSC na papiru bio blagi favorit, zbog prednosti domaćeg terena, ali zapravo su Oklopnici bili bolji u uvodnoj fazi utakmice.

Centralna figura bio je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Srđan Spiridonović, kojem je ovo bio tek treći meč na kojem je bio starter od početka sezone. Zbog povrede je propustio nekoliko mečeva, ali kada god je bio na terenu – uradio je nešto konkretno.

Protiv Borca (3:2) na premijeri dao je gol i upisao asistenciju, u prošlom kolu protiv Teleoptika (1:1) namestio je pogodak Nikoli Kodžiću, a na ovoj utakmici ponovo je bio asistent. U osmom minutu je poslao savršen pas u prostor Irfanu Hadžiću, a bivši centarfor Mladosti iz Lučana je bio nemilosrdan i stigao je do četvrtog pogotka u sezoni.

Koji minut pre toga nekadašnji mladi reprezentativac Austrije se umalo upisao i u strelce. I to na veoma atraktivan način. Namestio se lepo i opalio sa oko 18 metara, ali lopta je samo dobrano uzdrmala prečku TSC-ovog gola.

Nije rano primljen gol poremetio plan tima koji trenira Nenad Milijaš. Prvu ozbiljnu šansu domaćin je imao u 13. minutu, kada se Saša Jovanović ubacio u prostor pravovremeno i šutirao iz prve, ali golman Nikola Mirković je bio odličan.

Od tog momenta prštalo je na obe strane. Sa jedne Hadžić je propustio loptu kroz noge i tako omoguićio Kodžiću da se nađe u dobroj prilici, a kasnije je i sam naterao Nikolu Bursaća da se istakne dobrom odbranom, a sa druge je Jovanović pravio probleme gostima.

U 26. minutu nije bilo spasa za Mirkovića. Ponovo je kapiten TSC-a utrčao u prostor, video je Aleksandra Stančića na drugoj stativi i poslao mu loptu po zemlji. Strahinja Luković je malo kasnio, dovoljno da 19-godišnji vezista TSC-a pogodi za 1:1 i dođe do svog prvenca u seniorskom fudbalu.