Otrovne strelice poletele Ubom: Moraju da shvate ljudi da se Zemun ne voli do zadnjeg dinara

Tom prilikom uputio je indirektne kritike na Kuljićev račun. Objasnio je Kiso da Zemunci još uvek nisu imenovali novog šefa stručnog štaba zato što nisu raskinuli ugovor sa prethodnim. Očigledno, 50-godišnji Beograđanin, koji je uveo ekipu od trećeg ranga do Superlige, ne prihvata sporazumni raskid.

“Bila je dobra utakmica, ušli smo malo bojažljivo. Posle tog penala smo bili hrabri, imali smo svoje šanse. Zvezda je zasluženo pobedila”, kazao je prvo Kiso, pre nego što se sam okrenuo pitanju novog stratega:

“Mi smo u nekom procesu da nađemo trenera, to ne možemo da uradimo dok ne raskinemo sa starim trenerom. Moraju da shvate ljudi da se Zemun ne voli do zadnjeg dinara. Tako da… Nadam se da ćemo to uspeti, da možemo da uradimo nešto i da probamo da ostanemo u ligi. Mislim da ćemo ovakvom igrom uspeti protiv drugih ekipa, Zvezda je ipak preveliki zalogaj za nas”.

19.00 (1.67) Partizan (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.00)

Zemun i u narednom kolu, sledećeg vikenda, ima težak zadatak. Gostuje Vojvodini u Novom Sadu. Videćemo da li će do tada rešiti situaciju na klupi, odnosno ko će voditi tim na Karađorđu.

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MOZZART BET SUPERLIGA, 7. KOLO

Subota

Železničar - Radnik 5:1 (0:1)

/Jevremović 51, Karikari 61, 72, 90+2 Kuljanin 66 - Zorić 12/

Čukarički – Vojvodina 0:5 (0:2)

/Zukić 11, 48, Kokanović 44, Sisoko 50ag, Mitrović 85/

Novi Pazar – Mačva 1:1 (0:0)

/Sadi 62 – Vidakov 86/

Radnički Niš – Radnički Kragujevac 1:1 (1:0)

/Šestjuk 41 – Buhta 90+4/

Nedelja

Zemun - Crvena zvezda 0:2 (0:0)

/Ivanić 57, Abu Fani 90/

IMT - Mladost 2:0 (1:0)

/Tienderbeogo 37, Keita 84/

Ponedeljak

19.00 (1.67) Partizan (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.00)

***Kvote su podložne promenama