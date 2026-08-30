Alimpijević: Italija ima mane koje treba da iskoristimo

Pred utakmicu, za sajt Košarkaškog saveza Srbije govorio je selektor Alimpijević.

“Definitivno imaju trojicu, četvoricu igrača koji su napadački izuzetno opasni i mogu na različite načine da poentiraju. Fontekio, sa pravima koja ima ovde, postaje izuzetan strelac. Može u svakom momentu da podigne šut i mora da postoji opreznost. Ništa manja opasnost ne preti od Meniona, koji je izuzetno agresivan i oštar. Imaju i oni svoje minuse, koje treba da iskoristimo. Treba istaći Melija koji je motor i mozak ekipe, neko ko ih povezuje i to je najpozitivniji mogući primer uticaja na ostatak ekipe”, rekao je selektor Alimpijević.

Selektor je govorio i o atmosferi u ekipi u poslednjih desetak meseci otkad je preuzeo nacionalni tim.

“Svi zajedno smo uložili naporan rad, Savez, kompletno rukovodstvo, stručni štab koji se menjao od prozora do prozora. Uradili smo fantastičan posao da se ta atmosfera oseća i na terenu i van njega. Imamo odziv igrača koji nije bio ovakav. Na početku su svi pomalo bili skeptični, ali sad je drugačija priča i to me raduje. Znamo šta košarka u Srbiji predstavlja i moramo da imamo dodatnu odgovornost za ovaj sport i sve što je u istoriji ostavio. Ja sam zadovoljan, ovo je još početak, sutra nas čeka značajna utakmica, a onda ništa manje bitni prozori u novembru i februaru. Zapali smo u ubedljivo najtežu grupu, u ostalima su jedan do dva favorita, u našoj grupi je izuzetno moćna Turska, tu su Italija, Litvanija, mi i Bosna koja igra fantastično, a videli ste i da ekipe ispod radara nisu za potcenjivanje. Treba biti ozbiljan i ostati ozbiljan i u novembru i februaru”.

Posle selektora, najavu utakmice uradio je i prvi plejmejker ekipe Aleksa Avramović.

”Prošlo je dosta vremena od tih uzastopnih poraza od Italije i mi smo posle toga osvajali medalje, čeličili se i postajali jači. Sigurno da će oni biti nošeni energijom sa tribina, a mi ćemo pokušati da pobedimo. Ključ će biti u agresivnom pristupu utakmici od prvog minuta”.