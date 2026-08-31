Kecmanović otkinuo set Šapovalovu, ali nije mogao više od toga
Vreme čitanja: 1min | pon. 31.08.26. | 00:44
Ranije danas i Hamad Međedović je ispao sa US Opena
Navikao nas je Miomir Kecmanović u bliskoj prošlosti na duge mečeve u prvim kolima Grend slemova. Delovalo je da tako može da bude i u prvom kolu ovogodišnjeg US Opena, međutim Denis Šapovalov to nije dozvolio.
Kanađin je slavio sa 3:1 u setovima (6:4, 4:6, 6:4, 6:1) za dva sata i 25 minuta tenisa na Grendstendu.
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Nadmetali su se Šapovalov i Kecmanović, razmenjivali brejkove, igrali duge gemove i generalno ponudili publici pristojnu zabavu. Ipak, u odlučujućim momentima Šapovalov bi izlazio kao pobednik i to mu je donelo prednost od 2:1 u setovima, dok je Kecmanović u četvrtom potpuno pao i ugasio se najprostije rečeno.
Šapovalov će u drugom kolu odmeriti snage Lukom van Ašom koji je u prvoj rundi iznenadio Kamerona Norija iz Velike Britanije.
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Ranije danas sa US Opena ispao je i Hamad Međedović koji je poražen od Poljaka Kamila Majhšaka - 0:3 (3:6, 3:6, 3:6). Meč je trajao sat i 42 minuta.
Kada je Majhšak u prvom setu uspeo da napravi brejk u osmom gemu, kao da je našao formulu kako da baci srpskog asa u očaj. Utisak je da je prelako pobedio i da Hamad može mnogo, mnogo bolje. I dok se Međedović fokusira na to šta će i kako dalje, Poljak se sprema za meč drugog kola u kome će odmeriti snage sa boljim iz duela Valentin Vašero - Aleksandar Kovačević.