Kada je otišao Marko Nikolić, počeo je Videotonov pad

Nikolov je tri godine igrao za Videoton, osvajao trofeje, tako da njegova reč ima težinu. Podsećanja radi, ovaj klub je danas – drugoligaš.

„Marko Nikolić je verovatno bio najbolji trener u mojoj karijeri. Kada je napustio klub, tim je krenuo nizbrdo, a uprava je donela mnogo loših odluka. Osećam da je vreme da progovorim i kažem vam zašto mislim da je klub dospeo tu gde je sada“, počeo je priču Nikolov.

Pomenuo je kao bitnu kariku u tim godinama i Danka Lazovića, tada igrača Videotona, danas generalnog direktora Partizana.

„Danko je bio najbolji igrač u mađarskom prvenstvu i upravo uz njegovu pomoć Marko Nikolić je došao u klub. Lazović je otišao kod vlasnika i rekao mu da ako dovedu Marka ovde, osvojiće prvenstvo, a ako ne, on će otići na kraju sezone. Uprava kluba se složila i Marko je potpisao jednogodišnji ugovor. Imao je jedan važan uslov: želeo je potpunu kontrolu nad formiranjem tima, jer su mu za njegovu taktiku bili potrebni fudbaleri koje je izabrao baš on. To je kasnije postalo od velikog značaja“.

I krenulo je – fenomenalno.

„Sve je bilo u redu dok nismo osvojili prvenstvo, a onda stigli i do grupne faze Lige Evrope. Glavni trener je tada želeo još jednog igrača kako bi njegova taktika ponovo mogla savršeno da funkcioniše. Do tada, Kovač je uvek potpisivao igrača koga je Marko tražio i te odluke su uvek funkcionisale. Međutim, ovog puta je stigao igrač koga glavni trener nije želeo. To je veoma loše uticalo na Nikolića i na Danka. Marko je uradio ono što je obećao, osvojio titulu, zbog čega je dobio novi ugovor na tri godine. I nije želeo da se tu zaustavi, nego je hteo da se razvije i da od Videotona napravi ono što je kasnije postao Ferencvaroš. Naš mentalitet na Balkanu je drugačiji: za nas je data reč izuzetno važna. Od trenutka kada je došao igrač koga Marko nije tražio, njegov odnos sa upravom se pogoršao. Mislim da je to bila najveća greška koju su napravili“.

Nikolov veruje da to nije bio slučajan potez uprave Videotona, nego da je bila, u neku ruku, poruka Nikoliću.

„Imao sam osećaj kao da je uprava čekala lošiji rezultat ili slabiji period, nakon čega bi mogli da otpuste trenera. Marko je osoba koja ne može da sarađuje sa nekim ko ga je ranije podržavao, a onda odjednom doveo igrača koga nije tražio. Želeo je samo da preuzme odgovornost za odluke koje je sam doneo. Štaviše, fudbaler koga je izabrao bio bi jeftiniji i tražio bi nižu platu. Ne znam zašto je Kovač tako odlučio, on treba da odgovara za to“.

Kada je sportski direktor počeo da radi na svoju ruku, Videoton je i finansijski počeo da propada.

„Kada smo osvojili prvenstvo sa Markom, najveće plate su bile oko 15-20.000 evra. Kasnije su stigli fudbaleri koji su zarađivali višestruko više od toga, ali i dalje nisu donosili rezultate. Tim je nastavio da ide nizbrdo, što mi je bilo teško da gledam“, zaključio je Boban Nikolov.

Danas je Videoton u drugoj ligi Mađarske, dok je Marko Nikolić prvak Grčke sa AEK-om.