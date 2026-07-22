Hezonja i Lebron saigrači? Moguće je

Brojne NBA franšize pokazale su ozbiljno interesovanje za potpis Marija Hezonje, nakon što je hrvatski košarkaš zvanično objavio da napušta Real Madrid.

„Očekuje se da se Hezonja vrati u NBA ligu prvi put nakon sezone 2019/20. Nekoliko klubova iz najjače lige sveta već je kontaktiralo zastupnike krilnog košarkaša Real Madrida”, izvestio je ugledni američki novinar Mark Stajn.

Posebno je zanimljivo da se među timovima koji žele Hezonju nalazi i nekoliko onih koji ove godine ulaze u veliku trku za potpis slobodnog agenta Lebrona Džejmsa. Na toj listi su trenutno Golden Stejt Voriorsi, Klivlend Kavalirsi, Filadelfija, Majami Hit, pa čak i Njujork Niksi.