Stef kao niko nikada: Kari prvi aktivni igrač u Kući slavnih

Posetioci će od petka u Springfildu, u saveznoj državi Masačusets, moći da vide razne uspomene iz njegove karijere, kao što su najbolji trenuci na putu do osvajanja NBA lige i Olimpijskih igara, opremu koju je koristio tokom utakmica, kao i arhivske snimke koji prikazuju njegovu karijeru. Ima tu svega i svačega, a s obzirom šta je sve Stef uradio u karijeri, ako odete da posetite izložbu i pogledate baš sve – biće vam potrebno mnogo vremena.

Kari je istakao koliko mu znači ovakvo priznanje dok još igra.

"Teško je opisati trenutni osećaj što sam na ovaj način postao deo Košarkaške kuće slavnih. Kada razmišljam o svom putu, setim se ljudi koji su verovali u mene, rada koji sam ulagao kada to niko nije video i trenutaka koji su me oblikovali, kako na terenu, tako i van njega. To što se moja priča priča dok još igram za mene je zaista posebno", rekao je Kari.

Predsednik i izvršni direktor Kuće slavnih Džon Doleva naglasio je koliki je uticaj Kari imao na košarku.

"Stef nije samo promenio način na koji se košarka igra, već je pokazao i kako izgleda biti uzor drugima. Ovo je istorijski trenutak, kako za nas, tako i za ljubitelje košarke širom sveta", poručio je.