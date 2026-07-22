Okršaj prvobuđenih velikana u Sofiji, u centru zbivanja i Nikola Stevanović
Vreme čitanja: 3min | sre. 22.07.26. | 11:02
Prvi susret 2. kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Levskog i Univerzitatee iz Krajove na programu je ove srede od 19.30 časova
Nema dileme da je Univerzitatea iz Krajove trenutno najbolju fudbalski tim u Rumuniji. Aktuelni je šampion, osvajač nacionalnog kupa, a pre desetak dana objedinila je sa time i Superkup Rumunije. Univerzitatea je u 1. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona rutinski savladala beloruski ML Vitepsk sa dve pobede, sa po 4:1 i 1:0, na prvenstvenoj premijeri je prošlog vikenda preslišala UTA Arad sa 4:0, a ove srede od 19.30 časova čeka je prvi veliki ispit u novoj sezoni. Gostovaće u Sofiji Levskom u prvom susretu 2. kola kvalifikacija za elitno takmičenje.
Tim iz Krajove izgleda izuzetno moćno ovog leta, ali zapravo samo je nastavio sa partijama koje pruža od početka godine. One su mu uostalom i donele titulu na koju je čekao od 1991. godine.
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Bitan deo te ekipe je i 27-godišnji Nišlija Nikola Stevanović. Nekadašnji štoper Radničkog, Dinama iz Vranja i Napretka je igrao na sva četiri meča, tri kao starter dok je u rezultatski već rešenom revanšu sa Belorusima ušao sa klupe. Na ta četiri meča Rumuni su primili samo dva gola.
Ipak, ni Levski se nije pokazao loše ovog leta. Vratio se na bugarski tron posle 17 godina i to je podiglo euforiju u Sofiji na visok nivo, kao i činjenica da je dobio novog vlasnika pred kraj prošle sezone.
19.30: (2,00) Levski (3,30) Univerzitatea Krajova (3,60)
Stigla su neka dobra pojačanja, Levski je tokom priprema pokazao kvalitet kada je preslišao Radnik iz Surdulice sa 5:0, a potom je u 1. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona nadigrao i Borac iz Banjaluke.
U prvom meču u Banjaluci je bilo 1:1, nadao se prvak Bosne i Hercegovine da može do prolaza dalje, ali Levski mu nije ostavio ni promil šanse u revanšu. Bilo je 4:0 za Plavce, koji su potom za vikend na prvenstvenoj premijeri savladali novog prvoligaša Dunav sa 2:1.
Podsetimo, za sve klubove u 2. kolu elitnih kvalifikacija važi ista stvar - ako prođu dalje imaće zagarantovano učešće u Ligi konferencije. Levski je poslednji put u grupnoj fazi nekog takmičenja UEFA igrao u sezoni 2010/2011, kada se domogao grupe u Ligi Evrope. Univerzitatea pak decenijama nije uradila na međunarodnoj sceni ništa veliko, sve do prošle sezone kada je igrala u Ligi konferencije. Doduše, nije dohvatila nokaut fazu iako je osvojila sedam bodova.
Levski i Krajova se dosad nikada nisu sastajali. Štaviše, Univerzitatea nikada nije ni igrala protiv bugarskih klubova u zvaničnim utakmicama. Levski jeste, pet puta protiv Dinama iz Bukurešta (tri pobede, remi i poraz) i još dvaput protiv Univerzitatee iz Kluža (po pobeda i poraz).
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA – 2. KOLO (PRVI MEČEVI)
Utorak
Ararat - Šamrok 2:0 (0:0)
/Sandro Lima 51, Banžaki 80/
Iberija 1999 - Slovan Bratislava 0:2 (0:2)
/Šporar 25, Jiradžang 32/
Mjelbi - Linkoln Red Imps 3:0 (3:0)
/Samuelsen 18, 24, Bergstrom 31/
Sabah - KuPS 1:0 (1:0)
/Simić 45+1/
Orhus - Leh 1:4 (0:2)
/Arnstad 55 - Išak 29, Valemark 42, 65, Jegbe 61/
Fenerbahče – Gornjik 1:0 (1:0)
/Taliska 37/
Tun – Dinamo Zagreb 1:1 (1:0)
/Labu 20 - Zajc 86/
Šturm – Harts 4:0 (1:0)
/Gorenc Stanković 4, Mičel 50, Vajnhandl 53, Hajl 59/
KI Klaksvik – Kauno Žalgiris 0:0
Larn – Crvena zvezda 0:4 (0:1)
/Duarte pen 26, 67, Kostov 55, Čam 85 /
Vikingur – Hapoel Ber Ševa 2:1 (0:0)
/Hansen 48, 86 - Kangva 51/
Sreda
19.00: (1,75) Omonija (3,50) Kairat (5,00)
19.30: (2,00) Levski (3,30) Univerzitatea Krajova (3,60)
21.00: (3,70) Egnatija (3,30) Celje (1,95)
***kvote su podložne promenama