Okršaj prvobuđenih velikana u Sofiji, u centru zbivanja i Nikola Stevanović

Bitan deo te ekipe je i 27-godišnji Nišlija Nikola Stevanović. Nekadašnji štoper Radničkog, Dinama iz Vranja i Napretka je igrao na sva četiri meča, tri kao starter dok je u rezultatski već rešenom revanšu sa Belorusima ušao sa klupe. Na ta četiri meča Rumuni su primili samo dva gola.

Ipak, ni Levski se nije pokazao loše ovog leta. Vratio se na bugarski tron posle 17 godina i to je podiglo euforiju u Sofiji na visok nivo, kao i činjenica da je dobio novog vlasnika pred kraj prošle sezone.

19.30: (2,00) Levski (3,30) Univerzitatea Krajova (3,60)

Stigla su neka dobra pojačanja, Levski je tokom priprema pokazao kvalitet kada je preslišao Radnik iz Surdulice sa 5:0, a potom je u 1. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona nadigrao i Borac iz Banjaluke.

U prvom meču u Banjaluci je bilo 1:1, nadao se prvak Bosne i Hercegovine da može do prolaza dalje, ali Levski mu nije ostavio ni promil šanse u revanšu. Bilo je 4:0 za Plavce, koji su potom za vikend na prvenstvenoj premijeri savladali novog prvoligaša Dunav sa 2:1.