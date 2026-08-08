Kada se trenira kako treba, odlaganja nisu potrebna... Petarda Uniona pred Bodeov veštak

Iako je bilo za očekivati da David Iber malo kalkuliše u sastavu tima iz više razloga, izveo je skoro najjači tim i napumpao mišiće Unionu. Podsetimo, Union čeka revanš na izuzetno teškom veštačkom terenu u Norveškoj na kojem se mnogi teško prilagođavaju. Union je mali klub bez jakih sponzora kojem svaka sledeća runda u Evropi menja finansijsku perspektivu. Prošle sezone su osetili slast finansijskog kolača Lige šampiona i koliko novca to donosi. Sada ih žreb nije mazio i nemaju ni Ligu Evrope zagarantovanu ako ispadnu od Bodea. Iber je zbog povreda Halailija i Sajksa večeras imao samo 17 igrača (bez golmana) na raspolaganju, ali pokazao je da mu je stalo do fudbala.

Ono što treba istaći je da je Unionov trener tokom letnjih priprema insistirao na treninzima pojačanog intenziteta sredinom nedelje kako bi simulirao napore koje sa sobom nosi ritam od dva meča sedmično na domaćoj i evropskoj sceni. Očigledno da je to imalo smisla i da mu nije trebalo odlaganje utakmica kao što su to mnogo radili ovog leta širom Evrope… A posebno može da ga raduje što su večeras proradile novajlije i što je odbrana delovala stabilnije nego protiv Bodea.

Iako je Vesterlo poveo preko Normana Bastea posle kontranapada u 13. minutu, usledila je kanonada gostiju. Prvo je izjednačila udarna igla Promis Dejvid sredinom prvog poluvremena, a onda je u 57. minutu dodao do Floruča koji je pogodio za preokret. Tek što je ušao na teren, veliko pojačanje Releboli Mofokoeng iz Južne Afrike upisao je prvenac za 3:1. Nakon toga je Iber rešio da izvede neke od nosilaca igre, ušli su Giljerme Smit i rumunski novajlija Olaru i obojica dali po gol.

Nije mogla biti bolja uvertira za verovatno novi fudbalski spektakl u revanšu protiv Bodea.

BELGIJA 1 – 1. KOLO

Petak

Klub Briž – Kortrajk 3:0 (1:0)

/Vetlesen 30, Forbs 68, Tresoldi 74pen/

Subota

Standard - Serkl Briž 2:2 (1:1)

/Ekert 45+5, 48 - Mondele 41, Ravič 88/

Vesterlo - Union Sen Žiloaz 1:5 (1:1)

/Baset 13 - Dejvid 28, Floruč 57, Mofkoeng 64, Smit 81, Olaru 84/

Sint Trojden - Lomel 1:1 (0:1)

/Sebui 64 - Sentjens 24 penal/

Nedelja

13.30: (2,00) Gent (3,45) Mehelen (3,80)

16.00: (1,85) Šarlroa (3,50) Od Hevele Leven (4,40)

16.00: (3,25) Zulte Varegem (3,45) Genk (2,20)

18.30: (1,80) Anderleht (3,50) La Luvije (4,70)

19.15: (1,80) Antverpen (3,40) Beveren (4,30)

***kvote su podložne promenama