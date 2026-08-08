Sporting od stotke do nule, očas posla: Sad znaju i u Amadori koji je najopasniji rezultat
Vreme čitanja: 3min | sub. 08.08.26. | 23:24
Lisabonski velikan ispustio dva gola prednosti, Estreli mnogo slađi bod
Koliko puta je samo upotrebljena čuvena izjava Milana Barda Živadinovića da je "2:0 najopasniji rezultat"? Postala je to sada čuvena izreka, koja je često korišćena u šali, ali uvek nekako ima i malo istine na kraju, kada favorit ispusti dva gola prednosti.
To se desilo lisabonskom Sportingu na otvaranju nove sezone portugalskog šampionata, pošto je Estrela nadoknadila 0:2 kod kuće i u Amadori su podeljeni bodovi – 2:2 (0:0).
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Rešio je grčki reprezentativac Fotis Joanidis da u prvom meču nove sezone u Amadori ispaljuje projektile ka golu domaćina Estrele i bacao je na muke domaćeg golmana Lea Linka. Bio je strah i trepet i za čuvara mreže i za odbranu jer je dominirao u prvom delu igre. Samo nije zatresao mrežu, a imao je tri vrhunske prilike u prvom poluvremenu. Već u šestom minutu je dobro primio loptu, namestio se i gađao jako po zemlji, gde je pomenuti Link upisao prvu odbranu na meču. Kada već neće nogom, daj da proba glavom. U 18. minutu se sjajno otkrio, glavom gađao isto veoma snažno, ali tek pored desne stative, kada je golman ostao ukopan.
Još jednom mu je Link skinuo dobar udarac u 38. minutu, kada je posle gužve iz peterca pokušao da nekako ugura loptu u mrežu, pa je opet golman bio na pravom mestu. Nije ga htelo u prvom poluvremenu, ali je zato u drugom pronašao put do mreže. Međutim, nije prvi koji je gurnuo loptu iza leđa golmana.
Što nije mogao Grk u prvom delu igre, uspeo je odmah iz prvog napada u drugom poluvremenu Rodrigo Zalazar. Dobio je odličnu loptu na desnoj strani, ušao unutra, odigrao dupli pas sa Kamatom i snažnim udarcem u donji levi ugao doneo vođstvo gostima iz Lisabona. Hirurški precizno. U 59. minutu, upisao je asistenciju za Joanidisa, koji se konačno nagradio.
Strelac prvog gola je snažno gurnuo sa desne strane loptu na peterac i sa dva metra je grčki fudbaler zakucao loptu u mrežu, bez problema.
Sa dva gola viška, šta može da krene naopako? Svašta! Znao je Sporting da prosipa bodove ovako prošle sezone, da ne sačuva rezultat i kiksne, a kako to ide, podsetio ih je Antoneti u 72. minutu. Leandro Antoneti, fudbaler iz Portorika, postigao je prvi gol u Portugalu i smanjio zaostatak, da bi se Sporting još više nekako uplašio i primio je još jedan gol.
Beni Souza, poznatiji kao Benito, postigao je izjednačujući gol u 84. minutu, a još više može da peče Sporting činjenica da je prethodne dve sezone bio član Benfike. Nije se baš naigrao u gradskom rivalu jer je išao na pozajmicu u Akademiku, ali jeste simbolično što im je on baš dao gol. Ovog leta je prešao u Estrelu iz Benfike i na prvoj utakmici je baš bio strelac protiv Sportinga.
S obzirom da je gostujući trener izvršio sve izmene ranije i da nije mogao da pojača napad, kao i da su u potpunosti pali na psihološkom planu, ništa nisu mogli igrači Sportinga. Čak je Rui Silva morao da ih vadi u 86. minutu, kada je Markus sjajno šutira i izbegli su potpuni preokret i debakl. Na kraju, podela bodova, iznenađujuće.
PRIMEIRA – 1. KOLO
Petak
Estoril - Famalikao 1:1 (0:1)
/Begrui 72 - Kucijas 32/
Subota
Maritimo - Kaza Pija 1:0 (0:0)
/Rafael Guzo 61/
Gimarais - Aruka 0:1 (0:0)
/Barbero 53/
Estrela Amadora - Sporting Lisabon 2:2 (0:0)
/Antoneti 72, Souza 84 - Zalazar 46, Joanidis 59/
Nedelja
19.00: (1,18) Porto (7,25) Alverka (15,0)
21.30: (4,90) Moreirense (3,60) Braga (1,75)
21.30: (4,90) Moreirense (3,60) Braga (1,75)
21.30: (1,95) Žil Visente (3,90) Rio Ave (3,90)
21.30: (1,12) Benfika (9,50) Akademika Viseu (19,0)
Ponedeljak
21.15: (1,90) Santa Klara (3,45) Nasional (4,20)
***kvote su podložne promenama