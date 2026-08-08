Sporting od stotke do nule, očas posla: Sad znaju i u Amadori koji je najopasniji rezultat

Rešio je grčki reprezentativac Fotis Joanidis da u prvom meču nove sezone u Amadori ispaljuje projektile ka golu domaćina Estrele i bacao je na muke domaćeg golmana Lea Linka. Bio je strah i trepet i za čuvara mreže i za odbranu jer je dominirao u prvom delu igre. Samo nije zatresao mrežu, a imao je tri vrhunske prilike u prvom poluvremenu. Već u šestom minutu je dobro primio loptu, namestio se i gađao jako po zemlji, gde je pomenuti Link upisao prvu odbranu na meču. Kada već neće nogom, daj da proba glavom. U 18. minutu se sjajno otkrio, glavom gađao isto veoma snažno, ali tek pored desne stative, kada je golman ostao ukopan.

Još jednom mu je Link skinuo dobar udarac u 38. minutu, kada je posle gužve iz peterca pokušao da nekako ugura loptu u mrežu, pa je opet golman bio na pravom mestu. Nije ga htelo u prvom poluvremenu, ali je zato u drugom pronašao put do mreže. Međutim, nije prvi koji je gurnuo loptu iza leđa golmana.

Što nije mogao Grk u prvom delu igre, uspeo je odmah iz prvog napada u drugom poluvremenu Rodrigo Zalazar. Dobio je odličnu loptu na desnoj strani, ušao unutra, odigrao dupli pas sa Kamatom i snažnim udarcem u donji levi ugao doneo vođstvo gostima iz Lisabona. Hirurški precizno. U 59. minutu, upisao je asistenciju za Joanidisa, koji se konačno nagradio.

Strelac prvog gola je snažno gurnuo sa desne strane loptu na peterac i sa dva metra je grčki fudbaler zakucao loptu u mrežu, bez problema.